카카오페이증권은 이사회가 신호철 대표의 재선임 추천 안건을 의결했다고 13일 밝혔다.

신호철 카카오페이증권 대표.

이날 카카오페이증권은 주주총회 소집을 통해 신 대표와 이주랑 사내이사 등 이사 4인과 감사위원 3인의 재선임을 의안으로 공시했다.

신 대표는 2024년 3월 카카오페이증권의 대표로 취임해 연금저축·중개형 ISA 등 절세형 투자상품을 확대했다. 신 대표 취임 이후 카카오페이증권은 지난해 첫 연간 흑자를 기록했다.

신 대표는 2020년 카카오에 합류해 전략지원실장과 카카오페이 사업개발실장을 거쳤다. 오는 31일 경기도 성남시 카카오페이증권 본점에서 열리는 주주총회에서 신 대표의 연임이 확정될 예정이다.

