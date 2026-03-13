광주시, 제72회 경기도체육대회 성공 개최

자원봉사자 발대식 성료…300여명 ‘필승’ 다짐

경기 광주시는 13일 광주시민체육관에서 제72회 경기도체육대회와 제16회 경기도장애인체육대회의 성공적인 개최를 위한 자원봉사자 발대식을 개최했다.

광주시가 13일 광주시민체육관에서 제72회 경기도체육대회와 제16회 경기도장애인체육대회의 성공적인 개최를 위한 자원봉사자 발대식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 행사에는 자원봉사자와 체육 관계자 등 300여 명이 참석한 가운데 자원봉사자 발대식과 소양 교육을 진행했다.

행사는 결의문 낭독과 기념촬영 등 발대식에 이어 자원봉사자의 역할과 자세를 공유하는 소양교육으로 진행됐다.

자원봉사자들은 대회 기간 동안 경기 운영 지원, 안내 및 질서 유지, 환경 정비 등 다양한 분야에서 활동하며 선수단과 관람객이 안전하고 편리하게 대회에 참여할 수 있도록 지원할 예정이다.

또한, 기본 친절 교육과 안전교육 등을 통해 자원봉사자로서 필요한 역량을 강화하고 대회를 찾는 선수단과 방문객들에게 광주시의 따뜻한 이미지를 전달하는 역할을 맡게 된다.

방세환 시장은 "자원봉사자 여러분은 대회의 성공을 이끄는 가장 든든한 주역"이라며 "여러분의 헌신과 열정이 선수단과 방문객들에게 감동을 전하고 광주시의 품격을 높이는 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



