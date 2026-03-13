동탄구청서 위촉식·제1차 정기회의 열어

현장 불편 개선책 마련 등 적기 개통 위한 소통 강화

경기 화성특례시(시장 정명근)가 13일 동탄구청에서 '동탄인덕원선 시민 모니터링단위촉식 및 2026년 제1차 정기회의'를 열고, 시민 참여형 철도 건설 추진을 위한 절차에 나섰다.

정명근 화성특례시장(앞줄 가운데)과 전용기 국회의원(오른쪽 네 번째)가 13일 동탄구청 대회의실에서 동탄인덕원선 시민 모니터링단 위촉장 수여를 기념하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시민 모니터링단 운영은 동탄인덕원선 건설 과정에서 시민 참여를 확대하고 공사 중 발생할 수 있는 각종 민원 사항을 선제적으로 해소하기 위해 마련됐다.

동탄인덕원선 복선전철(동인선) 건설사업은 안양시 인덕원역에서 의왕·수원·용인시를 거쳐 화성시 동탄역을 연결하는 총연장 약 39km의 철도망 구축 사업이다. 화성시 구간에는 총 5개 역이 들어설 예정이다. 개통 시 수도권 서남부 지역의 교통난 해소와 더불어 동탄역 중심의 광역교통 거점 기능이 대폭 강화될 전망이다.

이날 행사에는 정명근 화성특례시장, 전용기 국회의원과 모니터링 단원 등이 참석했다. 모니터링단은 동탄인덕원선 영향 지역인 동탄구와 반월동 주민 20명으로 구성됐으며 앞으로 시민의 다양한 목소리를 시에 전달하는 가교 역할을 맡게 된다.

화성특례시는 시민 모니터링단에 분기별로 사업 추진 현황 자료를 공유할 방침이다. 또한 현장의 불편 사항이나 발생 가능한 문제점을 사전에 파악해 신속히 개선책을 마련하는 등 내실 있는 소통 행정을 펼칠 계획이다.

정명근 화성특례시장은 "동탄인덕원선 복선전철 건설사업은 시민의 교통 편의를 증진하고 지역 연결성을 강화하는 중요한 전환점이 될 것"이라며, "사업 추진 과정에서 시민들의 목소리가 충실히 반영될 수 있도록 유관 기관과 협력 체계를 공고히 하고, 관내 철도 사업이 차질 없이 적기에 개통될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

AD

한편, 동탄인덕원선 복선전철 건설사업은 오는 2029년 하반기 개통을 목표로 공사가 진행 중이다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>