2031년까지 호텔·컨벤션·워터파크 조성

최대 2,500명 일자리 창출 기대

반도체 산단 대비 글로벌 비즈니스 인프라 구축

남해안권 경제 중심도시 도약 발판

전남 순천시가 글로벌 기업 투자 유치를 통해 체류형 관광과 지역 경제 도약의 새로운 전기를 마련했다.

순천시는 13일 전라남도, 제너시스BBQ와 함께 정원워케이션센터에서 특급호텔 건립 등을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 순천이 추진하고 있는 체류형 관광도시 전략과 미래 산업 기반 확충 정책이 맞물리면서 성사된 대규모 투자 유치 사례로 평가된다.

제너시스BBQ는 오는 2031년까지 순천만국가정원 인근 등 최적의 부지에 500~1,000실 규모의 특급호텔을 건립할 계획이다. 국제회의가 가능한 컨벤션센터와 워터파크 등 복합 관광시설도 함께 조성된다.

사업이 본격화되면 약 1,200명에서 최대 2,500명 규모의 신규 일자리 창출이 기대되며, 지역 관광과 서비스 산업 전반에 걸쳐 경제적 파급효과가 클 것으로 전망된다.

특히 이번 투자협약은 순천시가 추진 중인 RE100 반도체 국가산업단지 조성과도 맞물려 글로벌 기업과 투자자들이 머물 수 있는 국제 수준의 비즈니스 인프라 구축이라는 점에서 의미가 크다. 숙박과 회의, 관광이 결합한 체류형 환경이 조성되면 순천의 투자 경쟁력과 도시 브랜드 가치가 한층 높아질 것으로 기대된다.

순천시는 특급호텔과 함께 대형 유통시설인 코스트코 유치를 추진해 관광과 소비가 결합된 복합 경제 클러스터를 조성하고, 전남 동부권을 넘어 남해안권 경제 중심도시로 도약한다는 전략이다.

순천 출신인 윤홍근 제너시스BBQ 회장은 "K-푸드와 K-컬처가 세계적으로 주목받는 지금, 고향 순천이 광주·전남 관광의 중심지로 성장할 수 있도록 힘을 보태고 싶다"며 "대한민국 최고 수준의 호텔을 건립해 순천 관광과 지역 문화 발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

노관규 순천시장은 "글로벌 기업의 이번 투자는 순천의 미래 성장 가능성과 도시 경쟁력을 높게 평가한 결과다"라며 "특급호텔 건립은 시민들의 오랜 숙원이자 순천 관광 산업의 새로운 도약점이 될 것이다"고 강조했다. 이어 "순천을 찾는 관광객과 기업인들이 머물고 싶은 도시, 투자와 일자리가 이어지는 남해안권 경제 거점 도시로 만들어 가겠다"고 말했다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



