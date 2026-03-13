광주 동구가 지산동의 역사적 상징인 '지막샘(천년샘)' 바로 옆 붕괴 위험 빈집을 철거하고, 해당 부지를 주민이 직접 가꾸는 사계절 '순환정원'으로 조성했다 AD 원본보기 아이콘

광주 동구는 지산동의 역사적 상징인 '지막샘(천년샘)' 바로 옆 붕괴 위험 빈집을 철거하고, 해당 부지를 주민이 직접 가꾸는 사계절 '순환정원'으로 조성했다고 13일 밝혔다.

동구는 올해 첫 번째 빈집 철거 정비 사업으로 지막샘 인근 부지 정원 조성을 추진해 최근 공사를 마무리했으며, 지난 12일에는 구와 지역 주민이 함께 수목을 식재하는 행사를 진행했다.

이 부지는 오랫동안 붕괴와 안전사고 발생이 우려되는 집중 관리 대상이었으나, 소유자의 미동의로 사업 추진에 어려움을 겪어왔다. 동구는 지속적인 소통과 설득 끝에 올해 초 소유자의 동의를 이끌어 내며, 주민들의 숙원을 해결할 수 있게 됐다.

사업 추진 과정에서 주민 참여도 적극적으로 반영됐다. 동구는 지난 1월 관할 행정복지센터 회의, 통장단 의견 수렴, 주민 설문조사 등을 통해 활용 방안을 논의했으며, 그 결과 '정원 조성' 의견이 최종 반영됐다.

이에 따라 지난 12일 열린 식재 행사에서 주민들은 직접 삽을 들고 에메랄드그린, 황금사철나무, 철쭉, 홍가시나무 등 사계절 다채로운 경관을 제공하는 수목을 심으며 정원을 완성했다. 앞으로는 주민자치회를 중심으로 한 '구민 정원사'가 순환 정원을 체계적으로 관리·가꿔 나갈 예정이다.

동구 관계자는 "안전사고 위험이 컸던 공간이 주민들의 아이디어와 참여로 아름다운 정원으로 거듭나 감회가 새롭다"며 "앞으로도 쾌적한 주거 환경 조성을 위해 주민과 함께하는 빈집 정비를 지속해 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



