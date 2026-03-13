라오스 국적 29명 선발

마약 검사 등 절차 마쳐

전남 곡성군이 2026년 공공형 계절근로자들의 입국과 이들에 대한 격려를 위해 환영 행사를 개최했다고 13일 밝혔다. 전남 곡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 곡성군이 본격적인 영농철을 맞아 농촌 인력난 해소를 위한 외국인 계절근로자 지원 사업을 본격 가동했다.

곡성군은 13일 2026년 공공형 계절근로자들의 입국을 마치고 이들을 격려하기 위한 환영 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번에 입국한 인력은 라오스 국적 계절근로자 29명과 통역 1명 등 총 30명이다. 이들은 곡성군과 라오스 간 체결된 업무협약(MOU)을 바탕으로 현지 면접을 통해 선발됐으며, 김해국제공항으로 입국한 뒤 마약 검사와 감염질환 검사 등 건강검진 절차를 마쳤다.

환영 행사 이후 근로자들은 농협에 배치되어 한국 생활 안내 및 농작업 준수사항 교육을 받았다. 또 근로계약 체결과 통장 개설 등 사전 절차를 마무리한 뒤 본격적으로 농가 일손 돕기에 투입될 예정이다.

곡성군의 공공형 계절근로사업은 농협이 근로자를 직접 고용하고 필요한 농가에 파견하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 농번기 일시적으로 일손이 부족한 농가의 인력 확보 부담을 크게 낮추고 있다.

군은 오는 4월 중에도 옥과농협과 석곡농협에 배치될 계절근로자들을 추가로 입국시켜 농업 현장에 순차적으로 배치할 계획이다.

곡성군 관계자는 "계절근로자들이 한국 생활에 빠르게 적응할 수 있도록 통역 지원과 숙소 점검 등 근로 환경을 지속적으로 관리할 것"이라고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



