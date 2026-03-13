대가야축제 3월 27일~29일

경북 고령군 운수면은 13일, 다가오는 대가야축제를 앞두고 방문객들에게 향기로운 봄의 정취를 전하고자 봉평교 일원과 월산사거리에 봄꽃 화단을 조성했다.


이날 행사에는 운수면 새마을남녀지도자와 면사무소 직원 등 40여 명이 참여해 비올라와 데이지 2,300여 본을 정성껏 식재하며 주요 도로변을 화사하게 단장했다.

대가야축제를 앞두고 방문객들에게 향기로운 봄의 정취를 전하고자 봄꽃 화단을 조성준비 중/김이환 기자

서태호 운수면 새마을지도자협의회 회장과 문말자 부녀회장은" 우리 손으로 가꾼 꽃길이 축제 분위기를 한층 밝게 만드는 것 같아 보람을 느낀다"며 "주민들과 방문객들이 활짝 핀 꽃을 보며 봄의 활기를 느끼길 바란다"고 했다.

김은희 운수면장은 "바쁜 농사철에도 불구하고 지역 환경 가꾸기에 함께해 주신 새마을남녀지도자와 직원들께 감사드린다"며 "정성껏 조성한 꽃 화단이 대가야축제를 찾는 방문객들에게 운수면의 따뜻하고 활기찬 이미지를 전하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.


영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
