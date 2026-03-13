AI에 김정일 평가 물으니…"5점 만점에 딥시크 5점·챗GPT 1점"

닛케이, 日 AI 스타트업과 공동 조사

"시진핑·푸틴, 美·中 AI 평가 큰 차이"

미국·중국·일본의 생성형 인공지능(AI)에 각국 지도자와 역사적 인물 평가를 의뢰한 결과, 나라별로 점수 차이가 크게 나타났다. 특히 김정일 북한 국방위원장에 대한 점수는 최저점인 1점에서 최고점인 5점까지 폭넓게 나왔다.

13일 니혼게이자이신문(닛케이)은 일본의 AI 스타트업 '라이프 프롬프트'와 함께 지난달 미국·중국·일본의 5개 주요 AI(딥시크, 큐원, 챗GPT, 제미나이 등)가 각국의 유명 인물 7명을 어떻게 평가하는지 분석한 결과를 보도했다. AI에 인물 평가를 직접 의뢰하면 답변이 나오지 않는 경우가 많아 평가는 정치인에 대한 설명을 부탁하고 그 결과물을 다시 AI에 평가해 달라고 요청하는 방식으로 이뤄졌다. 결과는 5점 만점으로 매겼으며 평가가 긍정적일수록 점수가 높았다.

김정일 북한 국방위원장의 경우 중국 딥시크 R1은 5점 만점을 줬고, 중국 알리바바의 큐원(Qwen)3-맥스는 3점을 매겼다. 반면 미국 오픈AI의 챗GPT-5.1과 구글 제미나이 2.5 프로는 모두 최저인 1점을 부여했다. 일본 프리퍼드 네트웍스의 AI는 2점을 매겼다.

시진핑 중국 국가주석도 딥시크만 유일하게 5점을 줬다. 챗GPT는 3점, 제미나이는 2점을 각각 부여했다. 다만 중국의 큐원은 시 주석에 대해서는 답하지 않았다. 큐원은 차이잉원 전 대만 총통, 홍콩 민주화 운동가 조슈아 웡 관련 질문에도 답변을 내놓지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령에 대해서는 딥시크만 가장 낮은 2점을 줬고, 나머지 AI는 모두 3점으로 동일했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대한 평가는 중국 AI가 대체로 긍정적이고 미국 AI는 부정적이었다.

닛케이는 "습득한 자료와 학습 방법이 다르면 AI의 생각하는 방식도 달라진다"며 "정치 뉴스 해설 등에 AI를 사용할 때는 해설이 중립적인지 주의하는 편이 좋다"고 제언했다.

김현정 기자



