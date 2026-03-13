정진권 전 합동참모의장이 13일 향년 96세를 일기로 별세했다고 합참이 밝혔다.

정진권 전 합동참모의장. 연합뉴스

1930년 전남 장성에서 태어난 정 의장은 육군사관학교 8기로 임관해 제27사단장, 육군교육사령관, 제7군단장, 제1군사령관, 제20대 합동참모의장 겸 대간첩대책본부장을 지냈다.

정 의장은 합참의장을 맡던 1985년 10월 20일 부산 청사포 앞바다로 침투한 무장간첩선에 대해 합동작전을 총지휘해 격침시킨 바 있다. 1986년 아시안 게임을 앞둔 상황 속에서 군사대비태세를 안정적으로 뒷받침하기도 했다.

37년간의 군생활을 마치고 육군대장으로 전역한 후에는 한국관광공사 이사장, 대한광업진흥공사 이사장으로 활동했다.

합참에 따르면 유족으로는 아들 정준영·의영 씨와 딸 순영·승희 씨가 있다. 빈소는 서울삼성병원 장례식장이다. 영결식은 오는 15일 오전 6시 20분 서울삼성병원에서 합참장으로 열릴 예정이며, 안장식은 국립대전현충원에서 거행된다.

이한나 기자



