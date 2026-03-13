정읍·구미에 거점병원-동네의원 '소아·응급·분만 의료 네트워크' 구축

복지부, '지방협업형 필수의료체계 구축 시범사업' 참여지역 2곳 확정

보건복지부는 지방 중소도시의 소아·응급·분만 등 필수의료 공백을 줄이기 위한 '지방협업형 필수의료 체계 구축 시범사업' 지역으로 전북 정읍권과 경북 구미권을 최종 선정했다고 13일 밝혔다.

정부는 이들 2개 시·도에 다음 달부터 올해 말까지 각각 연간 12억8300만원(국비·지방비 각 50%)을 지원한다.

이번 시범사업엔 7개 시도에서 '거점병원(2차병원)-동네 의원' 협력 체계 8개가 참여를 신청했으며, 자격 검증과 대면 평가 등을 거쳐 최종 두 곳이 확정됐다.

전북 정읍권은 기초자치단체가 선도적 투자를 해 서남권 소아외래진료센터, 어린이전용병동을 개소하고 관련 조례 제정 및 시비 부담 등 제도적 기반을 구축해 지속가능성을 확보한 점에서 좋은 평가를 받았다. 또 경북 구미권은 소아·응급·분만 분야 통합 대응 역량을 보유하고 있고 경북형 필수의료체계 구축계획 수립 등 광역 차원의 강한 추진 의지가 높게 평가됐다고 복지부는 설명했다.

시범사업을 통해 각 지역 거점병원인 정읍아산병원과 구미차병원은 소아 입원·응급 의료를 총괄하는 한편, 동네의원이 경증 외래를 분담하는 협력 체계를 운용한다. 거점병원은 야간·휴일에도 진료를 지속하고 중등증 환자의 입원까지 책임지며, 동네의원과의 의뢰·회송 및 진료정보 교류체계를 통해 환자가 지역 내에서 적시에 적정 진료를 받을 수 있도록 할 방침이다.

고형우 복지부 필수의료지원관은 "지난달 공모 당시 7개 시도가 참여할 만큼 지역의 필수의료 공백 해소에 대한 현장의 절실함을 확인할 수 있었다"며 "이번에 선정된 지역을 시작으로, 거점병원이 야간·휴일에도 소아·응급·분만 진료를 책임지고 동네의원과 협력 체계를 구축함으로써 지역주민이 체감할 수 있도록 진료 공백을 줄이겠다"고 말했다.

