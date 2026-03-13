거래소, 한화운용 '코스닥150 액티브' 등 ETF 5종 상장
한국거래소는 한화, 미래에셋, 신한, 삼성자산운용의 상장지수펀드(ETF) 5종을 오는 17일 유가증권시장에 상장한다고 13일 밝혔다.
한화자산운용의 'PLUS 코스닥150 액티브'는 코스닥150 지수를, 미래에셋자산운용의 'TIGER 기술이전바이오 액티브'는 KRX 기술이전바이오 지수를 기초 지수로 한 액티브 상품이다.
신한자산운용의 'SOL 200타겟위클리커버드콜'은 코스피200타겟15%위클리커버드콜 지수를, 'SOL AI반도체 TOP2 플러스'는 에프앤가이드의 AI반도체 TOP2플러스 지수를 각각 추종하는 패시브 상품이다.
삼성자산운용의 'KODEX 미국우주항공'은 iSelect 미국우주항공 지수를 비교 지수로 한 패시브 ETF다.
이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
