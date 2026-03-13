2026년 장학금 오는 23~27일까지 접수...8억4600만원 지급

금산교육사랑장학재단이 오는 23일부터 27일까지 10개 분야 860명의 장학생을 선발한다.

이번 장학금 지급액은 총 8억4600만 원으로 선발 분야는 우수, 희망, 재능, 재능Ⅱ, 금산애, 다자녀, 충, 효, 만재, 현숙 등이다.

선발된 장학생에게는 초·중학생 50만 원, 고교생 100만 원, 대학교 신입생 100만 원. 대학교 2학년 이상 학생 최대 250만 원의 장학금을 지급할 예정이다.

대학생 우수 및 희망, 재능Ⅱ, 금산애, 다자녀 장학금은 장학재단으로 직접 신청하며 고교생 우수 및 희망, 재능, 충, 효, 만재, 현숙 장학금은 학교 또는 해당 기관에서 추천을 통해 신청하게 된다.

장학금 신청 자격 및 방법은 금산교육사랑장학재단 홈페이지를 참고하거나 장학재단 사무국에 문의하면 된다.

신청서 제출은 금산교육사랑장학재단에 방문해서 할 수 있다.

재단 관계자는 "지역 교육 발전을 위해 장학금 지급에 나선다"며 "많은 신청을 당부드린다"고 말했다.

한편, 금산교육사랑장학재단은 지난 2009년 설립돼 현재까지 231억 원의 장학기금을 모금하고 4913명의 장학생을 선발해 총 47억300만 원의 장학금을 지급했다.

충청취재본부 모석봉 기자



