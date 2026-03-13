작은도서관 돌봄 시작

4월~11월까지 매주 월·화요일

오후 2시~6시까지 진행

참여 신청은 3월 13일부터 3월 25일



경북 성주군이 작은 도서관을 활용한 아동 돌봄 프로그램을 운영하며 지역 중심의 돌봄 환경 조성에 나선다.

지역 아동에게 안전한 돌봄 환경과 독서 중심 문화 프로그램을 제공하기 위해 「2026년 함께 키우는 작은 도서관 돌봄사업」 참여 아동을 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 성주어울림복합타운 작은 도서관에서 독서 활동과 창의 체험을 결합한 아동 돌봄 프로그램으로 운영된다.

프로그램은 2026년 4월부터 11월까지 매주 월·화요일 오후 2시부터 6시까지 진행되며 그림책 활동, 책 놀이, 미술표현, 독서토론 등 다양한 독서문화 프로그램이 운영된다. 참가비는 무료이다.

모집 대상은 성주군 관내 초등학생으로 반별 10명 내외를 선착순 모집하며 저학년(씨앗반)과 고학년(성장반)으로 나누어 학년별 맞춤형 프로그램으로 운영된다.

참여 신청은 3월 13일부터 3월 25일까지 성주군 청사도서관 방문 접수로 진행되며, 최종 참여자는 3월 30일 개별 통보할 예정이다.

성주군 관계자는 "작은 도서관을 중심으로 아이들이 책과 함께 성장하는 환경을 조성하고 지역사회 돌봄 문화를 확산해 나가겠다"고 했다.

