'2026년 애로기술 지원사업' 추진…연구개발비 최대 3000만 원 지원

지역 중소기업 애로기술 해결 위해 연구개발·기술자문·시험분석 등 지원

1998년부터 총 988개사, 2560건의 애로 기술 발굴 및 지원 실적 기록

포항시와 포항상공회의소, 포항산업과학연구원(이하 RIST)는 지역 중소기업의 현장 애로기술 및 문제점 해결을 통한 기술 경쟁력 강화와 지역 경제 활성화를 위해 '2026년 지역 중소기업 애로기술 지원사업'을 추진한다.

포항시와 포항상의, RIST는 1998년 9월 중소기업 기술지원 협약을 체결한 이래 민·산·관 기술협력위원회를 공동으로 운영하며, 현재까지 총 988개 사 2560건의 애로 기술을 발굴해 지원해 왔다.

포항시청 전경 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 생산 공정 개선, 품질 향상, 신제품 개발, 공정 자동화 등 기술적 어려움을 겪고 있는 중소기업을 대상으로 전문가를 매칭해 현장 중심의 지원을 제공한다.

지원 분야는 연구개발, 기술자문, 시험분석 등으로 구성된다.

세부적으로는 ▲연구개발 및 기술자문은 총사업비 건당 3000만 원 내외 ▲시험분석은 기업당 분석 이용료 합산액 300만 원 이하 무상 지원(300~500만 원은 50% 지원) ▲기술지도는 기업당 이용료 합산액 100만 원 이하 무상 지원(100~300만 원은 50% 지원) 혜택을 제공한다.

분야별로 접수 기한에 차이가 있으니 신청 시 유의해야 한다.

연구개발 분야는 오는 31일까지 접수받으며, 시험분석과 기술자문 분야는 기업 편의를 위해 연중 수시로 신청할 수 있다.

서현준 투자기업지원과장은 "지역 중소기업의 기술 경쟁력이 곧 지역 산업의 경쟁력"이라며, "현장에서 겪는 다양한 기술적 애로사항이 실질적으로 해결될 수 있도록 기업들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

AD

한편, 사업 참여를 희망하는 포항 소재 중소 제조기업은 포항상공회의소 대외협력팀으로 문의하거나 홈페이지 공지사항을 확인하면 된다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>