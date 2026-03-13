애기동백 200그루 식재…나무 나눔도

전남 진도군이 제81회 식목일을 맞아 나무심기 행사를 열고 산림 환경 조성에 나섰다.

군은 지난 12일 의신면 사천리 물놀이장 인근에서 김희수 진도군수를 비롯해 임업인 단체와 군민 등 약 200명이 참석한 가운데 식목일 기념 나무심기 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 군민들의 대표적인 휴식 공간인 사천리 물놀이장 주변에 애기동백 약 200그루를 식재해 사계절 꽃이 피는 아름다운 산림 경관을 조성하기 위해 마련됐다.

군은 이어 오는 17일 산림조합 나무시장에서 군민을 대상으로 '나무 나눠주기 행사'도 진행한다. 이번 행사는 진도군과 산림조합이 공동으로 추진한다.

탄소흡수원 확충을 위해 마련된 이번 행사에서는 태추단감, 왕자두, 체리, 홍매화, 동백, 만첩홍도 등 총 6종 4200주의 묘목을 선착순으로 배부할 예정이다.

군 관계자는 "나무를 심는 것은 미래 세대에게 건강한 생태계를 물려주는 가장 가치 있는 투자"라며 "나눔 행사에도 많은 군민이 참여해 각자의 마당에 희망의 나무를 심고 가꾸는 기쁨을 누리길 바란다"고 말했다.

한편 진도는 기후 변화에 강한 수종을 지속적으로 발굴해 쾌적한 산림 환경을 조성하고 '365 꽃피는 진도' 조성에 힘쓸 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



