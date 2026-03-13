13일 박성훈 수석대변인 브리핑

국민의힘 지도부가 오세훈 서울시장이 제안한 '혁신 선거대책위원회' 조기 출범 요구에 대해 "당 대표를 물러나게 하는 방식이라면 받아들이기 어렵다"며 선을 그었다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 13일 국회 소통관에서 "혁신 선대위는 혁신의 주체가 돼야 하지만, 그 자체가 새로운 갈등과 분열의 소재가 될 수도 있다"며 이같이 말했다. 그는 "더구나 당 대표를 물러나게 하자는 요구라면 말이 되지 않는다"고 덧붙였다.

6·3 지방선거 선거대책위원회 출범 시점과 관련해서는 "당 대표가 충분히 고민하고 있는 것으로 안다"며 "선대위원장이 누구인지보다 당이 단합된 모습을 보여주는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

오 시장이 제기한 서울시장 후보 공천 추가 접수 가능성에 대해서는 "공천관리위원장과 공관위원들이 투명하게 판단할 사안"이라면서도 "개인적으로는 추가 접수나 전략 공천 모두 가능성이 열려 있다고 본다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표(앞줄 오른쪽)와 송언석 원내대표(앞줄 왼쪽), 정점식 정책위의장(뒷줄 오른쪽), 박성훈 수석대변인 등 지도부가 국회에서 회의 참석을 위해 이동하고 있다. 연합뉴스 제공

이날 오전 사퇴 의사를 밝힌 이정현 공천관리위원장의 거취와 관련해서는 "사퇴 의사 표명과 관련해 당 지도부와 사전 교감이나 논의는 없었다"며 "현재 당 대표를 중심으로 사퇴 의사를 번복하도록 설득하는 노력을 하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "공관위원장의 사퇴 사유를 특정 정치인(오세훈)과 연결해 해석하는 것은 무리가 있다"고 덧붙였다.

윤리위원장 사퇴 등 추가 인적 쇄신 가능성에 대해서는 "쇄신이 지방선거 승리를 위한 것인지, 아니면 선거를 명분으로 또 다른 당권 경쟁이나 갈등의 소재로 비칠 수 있어 우려된다"고 말했다.

최근 역대 최저치에 근접한 국민의힘 지지율과 관련해서는 "겸허하게 받아들인다"며 "국민께 제1야당으로서 정치적 효능감을 보여드리지 못한 부분이 있었다. 보수 재건을 위해 중도·무당층을 포함한 보수 결집이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



