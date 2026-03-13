채점 오류로 합격권 응시자 불합격 처리

경찰 "오류 발생 경위 확인 중"

경찰 정기 승진시험에서 합격권 점수를 받은 응시자가 점수 집계 오류로 불합격 처리된 사실이 뒤늦게 드러나 경찰이 내부 감찰에 나섰다.

13일 충북경찰청에 따르면 지난 1월 실시된 정기 승진시험에 응시한 음성경찰서 소속 A 경위는 주관식 3개 문항이 모두 0점 처리된 결과를 통보받고 이의를 제기했다. 조사 결과 점수 합산 과정에서 실제 부여된 점수와 달리 모두 0점으로 잘못 처리된 사실이 확인됐다.

충북경찰청 전경. 충북경찰청 AD 원본보기 아이콘

기존 채점 점수를 다시 합산한 결과 A 경위는 합격권 점수를 받은 것으로 나타났다. 이에 충북경찰청은 A 경위를 추가 합격 처리하기로 했다.

AD

경찰 관계자는 "본청과 논의해 경감 승진 정원에 맞춰 기존 합격 처리된 응시자는 변경 없이 그대로 두기로 했다"며 "점수 집계 오류가 발생한 경위를 담당자 등을 상대로 확인하고 있다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>