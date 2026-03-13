걸프 산유국들 전쟁 여파에 150억달러 수입 증발

미국과 이스라엘의 이란 공습 후 에너지 공급망인 호르무즈 해협이 막히면서 걸프 지역 산유국들이 약 151억달러(약 22조원) 규모의 손실을 본 것으로 추정된다는 분석이 나왔다. 수백만 배럴의 원유가 이동하지 못해 이 국가들은 막대한 손실을 보게 됐다.

13일(현지시간) 원자재 분석업체 클레퍼(Kpler)에 따르면 지난해 평균 가격과 물량 기준으로 호르무즈 해협을 하루 약 12억달러 규모의 원유·정제유·액화천연가스(LNG)가 통과한다며 이같이 분석했다.

지난달 28일 분쟁이 격화된 이후 호르무즈 해협이라는 핵심 해상 운송로의 선박 운항은 사실상 중단됐다. 이란의 선박 공격과 해상 보험료 급등이 이어지고 있다.

이번 수입 손실 규모는 정부 재정을 원자재 판매에 크게 의존하는 걸프 국가들이 전쟁으로 인해 부담하게 된 재정적 비용을 여실히 보여준다고 파이낸셜타임스(FT)는 설명했다. 클레퍼의 플로리안 그륀베르거는 해당 해협의 물동량이 전쟁 이전과 비교하면 '미미한 수준'에 불과하다고 말했다. 다만 중단된 운송 가운데 원유가 전체 가치의 71%로 가장 큰 비중을 차지했다.

걸프 국가 중에서는 사우디아라비아가 가장 큰 손실을 본 것으로 나타났다. 에너지 컨설팅업체 우드 매켄지(Wood Mackenzie)에 따르면 사우디는 전쟁 발발 이후 약 45억달러의 수출 수입을 놓친 것으로 추정된다. 다만 사우디는 향후 며칠간 홍해를 통한 수출을 크게 늘릴 계획이다.

AD

또한 이라크도 가장 큰 타격을 받을 국가 가운데 하나다. 이라크는 정부 재정의 약 90%를 석유 생산에 의존하고 있다. 우드 매켄지의 경제 책임자인 피터 마틴은 "쿠웨이트와 카타르도 큰 영향을 받을 수 있지만 두 나라는 대규모 국부펀드를 활용해 단기적인 충격을 완화할 수 있다"고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>