24일 KMI 본관, 1차 포럼 개최… 해양금융 역량 강화 논의



금융·해운·조선·연구기관 참여… 부산 해양금융 혁신 모색

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 부산국제금융진흥원(BFC, 원장 이명호)과 함께 해양 특화 금융 혁신을 통한 K-해양강국 건설을 위해 'K-해양금융 혁신 포럼'을 개최한다.

이 포럼은 우리나라 해양 기업과 해양산업이 지속적인 경쟁 우위를 확보하기 위해 필요한 금융 역량을 강화하고 해양금융 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 오는 3월 24일 오후 1시 30분부터 5시 30분까지 KMI 본관에서 출범식과 함께 1차 포럼이 열린다.

출범식과 1차 포럼에는 부산 지역 해양 클러스터 관련 기관 실무 책임자들이 참여한다. 주요 참여 기관은 한국산업은행, 한국수출입은행, 한국무역보험공사, 한국자산관리공사, 한국해양진흥공사, 부산항만공사, 한국선급, 한국해양대학교, 고려대학교, 동아대학교, 산업연구원 등이다.

출범식 이후 진행되는 1차 포럼은 초청 강연과 종합 토론으로 구성된다. 초청 강연에서는 신관호 고려대학교 경제학과 교수가 '생산적 금융, 건전성 그리고 해양 클러스터 산업정책'을 주제로 발표한다. 이어 이기환 한국해양대학교 명예교수가 '해양금융 중심지 부산의 비전과 혁신적 해양금융'을 주제로 강연할 예정이다.

종합 토론에서는 해양산업 경쟁력 강화를 위한 금융 혁신 방안과 부산 해양금융 중심지 발전 전략 등에 대한 논의가 진행된다. 행사 영상은 녹화 후 공유될 예정이다.

행사 참석을 희망하는 경우 KMI 홈페이지에서 신청 양식을 내려받아 작성한 뒤 오는 18일까지 이메일로 제출하면 된다.

조정희 원장은 "K-해양금융 혁신 포럼은 금융 서비스 혁신을 통해 우리 해양산업의 도약에 기여하는 플랫폼이 될 것"이라며 "민·관·학·연 협력을 통해 새로운 해양금융 혁신 방안을 제안해 나가겠다"고 말했다.

