세와커뮤니티는 지난 10일 기업 대표들을 대상으로 기업가치 고도화(IR) 전략을 주제로 한 '내 회사 지금 팔면 얼마일까? 팔리는 회사의 비밀' 원데이 세미나를 열었다고 밝혔다.

이번 세미나는 최근 글로벌 지정학적 갈등과 금리 상승, 경제 불확실성이 지속되는 가운데 기업이 생존하고 성장하기 위해서는 매출 성장뿐 아니라 기업가치를 전략적으로 설계해야 한다는 문제의식에서 기획됐다. 특히 투자와 M&A, 기업 매각(엑싯)까지 이어지는 기업가치 전략을 사전에 준비한 기업만이 변화하는 시장 환경 속에서 기회를 잡을 수 있다는 메시지를 전달했다.

이날 세미나에는 패션, 외식, 제조, IT 등 다양한 산업의 기업 대표들이 참석해 기업가치 전략에 대한 높은 관심을 보였다.

1부 강연에서는 세와커뮤니티 배세와 대표가 연사로 나서 '잘 되는 회사와 팔리는 회사의 차이'를 주제로 강연을 진행했다. 배 대표는 5번의 창업과 3번의 엑싯 경험, 25년 사업 경험을 바탕으로 기업가치 설계의 중요성을 강조했다. 특히 1,000만 원 투자로 380억 원의 기업가치를 설계한 사례와 수많은 CEO 코칭 경험을 바탕으로 창업부터 확장, 그리고 기업 매각까지 이어지는 사업의 전 과정을 사업가의 관점에서 설명했다.

배세와 대표는 "엑싯은 사업가가 미리 준비해야 할 전략적 선택지"라며 "많은 기업들이 매출 성장에는 집중하지만 기업가치 설계는 뒤로 미루는 경우가 많다. 투자와 M&A, 엑싯은 위기 상황에서 고민하는 것이 아니라 사업 초기부터 구조적으로 설계해야 한다"고 말했다.

2부 강연에서는 투자자의 시선에서 바라본 기업가치 창출 전략이 공유됐다. 강연을 맡은 김태엽 대표는 하버드 케네디스쿨 MPA, 서울대학교 학·석사 출신으로 어펄마캐피탈 창립 파트너이자 사모펀드 투자 전문가다. 그는 지난 24년간 100개 이상의 기업에 약 9조 원을 투자하며 연 20% 이상의 실현 수익률을 기록해 온 투자자로 『사모펀드 투자와 경영의 비밀』의 저자이기도 하다. 또한 최근 아모레퍼시픽 시가총액을 넘어선 APR에 상장 전 투자해 약 9배 이상의 수익을 실현한 투자 사례로도 알려져 있다.

김태엽 대표는 "기업가치를 고도화하기 위해서는 집단지성이 필요하다"며 "투자자와 사업가의 관점에서 기업을 객관적으로 바라볼 수 있는 새로운 시선이 사업가들에게 필요하다"고 강조했다.

한편 세와커뮤니티는 사업가들을 위한 다양한 교육과 CEO 멤버십 프로그램을 운영하며 사업가들이 지속적으로 성장할 수 있는 비즈니스 생태계를 구축하고 있으며, 향후에도 기업가치 고도화(IR) 전략과 사업가 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

