대구경북경제자유구역청은 13일 대구 메리어트호텔에서 국내에 있는 일본계 기업 및 기관 관계자를 대상으로 '일본 기업·기관 초청 투자설명회'를 개최했다.

이번 행사는 코로나19 이후 위축됐던 일본계 기업의 지역 산업단지 방문과 대면 네트워킹 분위기를 재정비하고, 일본 기업인들의 대구 방문 및 교류 흐름을 회복하기 위해 마련됐다. 최근 한일 간 정상외교 및 경제계 교류가 활발해지는 흐름속에서, AI·로봇, ICT/SW 등 미래 신산업 분야 중심의 협력 가능성을 공유하는데 의의를 뒀다.

대구경북 경제구역청이 마련한 주한 일본기업 투자설명회 참석자들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

설명회는 서울재팬클럽(SJC) 서울사무소와 협력으로 추진됐으며, 다수의 주한 일본계 기업 관계자들이 참석해 대구의 투자환경과 전략산업 육성 정책을 청취했다. 서울재팬클럽 및 일본상공회의소 서울사무소 카쿠다테 카즈키 소장은 "대구의 로봇·ICT 산업 육성 방향을 구체적으로 이해할 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "수성알파시티의 산업 집적 여건과 성장 잠재력을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

한편 참석자들은 2024년 개관한 대구간송미술관을 방문해 전시를 관람하는 등 문화체험 프로그램에도 참여했다. 참석한 일본기업 관계자는 "대구는 산업과 문화가 잘 조화된 도시라는 점이 인상적이었다"고 전했다.

대구경북 경제구역청 김희석 혁신성장본부장은 "이번 주한 일본기업 및 기관 관계자 초청 투자설명회 개최를 통해, 한일 기업 간 미래 신산업 분야 협력 기반을 넓히는 계기가됐다"며, "앞으로도 일본계 기업과의 협력 기반을 더욱 강화해 구체적인 투자 검토와 사업 협력으로 이어지기를 기대한다"고 밝혔다.

대구경북경제구역청은 일본계 기업을 대상으로한 전략적 네트워크 구축과 맞춤형 투자 지원을 지속 추진하고, AI·로봇, ICT/SW 등 대구 미래 신산업 중심의 투자유치를 체계적으로 이어갈 계획이다.

