국회서 '금융교육 활성화 방안 토론회' 개최

금융권 전문가와 관계자들이 생산적·포용적 금융 대전환 과정에서 금융소비자의 역량 강화를 위해 금융교육 활성화가 필요하다고 입을 모았다.

정운영 금융과행복네트워크 이사장은 13일 서울 여의도 국회의원회관 제1소회의실에서 열린 '생산적·포용적 금융 대전환을 위한 금융교육 활성화 방안' 토론회에서 "금융 대전환이라는 거대한 엔진이 멈추지 않고 달리려면 그 동력이 될 국민의 금융역량이 반드시 뒷받침돼야 한다"고 했다.

국회 정무위원회 소속 김남근·민병덕·이인영 더불어민주당 의원이 공동 주최하고 사단법인 시니어금융교육협의회와 금융과행복네트워크가 공동 주관한 이번 토론회는 현 정부가 제시한 생산적·포용적 금융 정책이 제도 개선을 넘어 실질적인 성과로 이어지기 위해 국민의 금융 이해도와 판단 능력을 높이는 금융역량 강화가 필수적이라는 문제의식에서 마련됐다.

정 이사장은 "지금 우리는 생산적·포용적 금융으로의 대전환 문턱에 서 있다"며 "금융은 단순한 산업이 아니라 국민 삶을 지탱하는 핵심 인프라가 돼야 한다. 이를 뒷받침하는 것은 국민의 금융역량"이라고 했다. 이어 "금융교육 역시 상품 설명을 넘어 권리와 안전을 지키는 교육으로 전환돼야 한다"며 "금융교육의 성과 기준도 '얼마를 쓰고 몇 명을 교육했는가'가 아니라 사기 피해 감소·과잉부채 예방·가계 회복력 제고 등 실질적 변화를 보여주는 질적 지표로 바뀌어야 한다"고 말했다.

아울러 정 이사장은 금융소비자의 이해력과 판단 능력이 정책 효과를 좌우할 수 있다고 말했다. 그는 "금융제도가 아무리 좋아도 금융소비자가 이를 활용할 역량이 부족하면 삶의 변화로 이어질 가능성이 낮다"며 "국민 자금을 생산적 영역으로 유도하는 금융역량을 구축하고 공정하고 안전한 금융시장에 능동적으로 참여하는 금융시민 의식을 강화할 필요가 있다"고 했다. 그러면서 "생산적·포용적·신뢰받는 금융의 성과는 결국 개별 금융소비자의 금융역량으로 완성될 것"이라고 강조했다.

정 이사장의 발표 후에는 금융교육 정책 방향과 민관 협력 모델 제안을 위한 논의가 이어졌다. 토론에 참석한 오영환 시니어금융교육협의회 사무총장은 "금융의 역할이 민생 회복으로 확장되는 시기에 금융교육은 국민의 생존권과 직결된다"며 "이번 포럼을 계기로 현장에서 성과로 이어질 수 있는 금융교육 협업 모델이 구축되길 바란다"고 말했다.

문재희 금융감독원 금융교육국장은 "청년층과 중·장년층 시기에 지출과 부채, 저축과 투자, 위험관리, 자산 배분 등에 따라 개인적으로 인생 후반기 삶의 질이 결정될 수 있다"며 "이는 국가적으로 노인복지와 생산적 금융으로의 전환, 경제의 지속가능한 성장 등 사회·경제 전반에 영향을 준다"고 했다. 이어 "특히 청년층과 중·장년층 시기에는 복잡한 개개인의 경제 상황을 감안해 최적의 경로를 찾아주는 재무상담의 유용성이 높다"며 "재무상담에 대한 인식은 낮지만 실제 상담을 받아본 뒤 효과를 체감하는 사례가 늘면 인식 변화로 이어질 수 있을 것"이라고 말했다.

