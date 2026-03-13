정부, 에이전틱 산업·인재양성 나선다

"AI가 코딩 담당…개발자는 AI 동작 설계만"

"AI·SW 인재 육성 시급…코딩보다 설계 중심"

GPU 등 인프라 지원 필요…혁신 연구 지원도

정부가 스스로 판단하고 행동해 사람의 업무를 대신할 수 있는 에이전틱 인공지능(AI) 시대에 대비해 관련 산업과 인재 양성에 나선다. 에이전틱 AI를 통해 생산성이 크게 향상되는 동시에 소프트웨어 관련 인력들의 역할 변화가 예상되는 만큼, 인재 육성과 관련 인프라 마련에 적극 나설 예정이다.

과학기술정보통신부는 13일 오전 서울 종로구 국가과학기술자문회의에서 '에이전틱 AI 시대, 소프트웨어(SW) 산업 및 인재양성 대응방안'을 주제로 전문가 간담회를 개최했다고 밝혔다.

13일 오전 국가과학기술자문회의에서 '에이전틱 AI 시대, 소프트웨어(SW) 산업 및 인재양성 대응방안'을 주제로 열린 전문가 간담회에서 류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 발언하고 있다. 과학기술정보통신부

에이전틱 AI는 사람의 구체적인 지시가 없어도 설정된 목표 달성을 위해 스스로 계획을 수립하고 도구를 활용해 업무를 해내는 자율형 AI다. 사람에게 정보나 답변을 제공하는 데 그치는 생성형 AI를 넘어 스스로 판단하고 행동까지 할 수 있다는 게 핵심이다.

과기정통부는 에이전틱 AI로 인한 SW 산업의 변화와 AI·SW 인재양성 패러다임의 변화에 대응하기 위해 지난 한 달간 총 6번의 SW 산업·인재양성 혁신 콜로키움을 개최했다. 이 자리에서는 누적 70여명의 국내 AI·SW 분야 전문가들과 현재 상황과 향후 방향성에 대해 논의했다.

이날 간담회는 그간의 논의 결과를 토대로 정부의 AI·SW 정책 전환 방안을 도출하기 위해 마련됐다. 간담회에는 류제명 과기정통부 제2차관을 비롯한 산업계·학계 전문가들이 참석했다.

전문가들은 에이전틱 AI를 활용해 3년이 소요되던 SW 개발 프로젝트 기간이 40일로 단축되는 등 생산성이 크게 늘고 있다고 평가했다. 특히 SW 생산 주체가 사람에서 AI로 전환되고 있어 생산 비용이 제로(0)에 수렴하는 'SW 생산 가속화 구간'에 진입 중이라고 분석했다. 실제 산업 현장에서도 AI 에이전트 활용 역량에 따른 기업 간·개인 간 격차도 심화하는 추세라는 설명이다.

조준희 한국AI·SW산업협회(KOSA) 회장은 "과거 공급 기업이 만든 패키지 SW를 구매하던 고객사들이 이제는 AI를 활용해 필요한 기능만 직접 개발하려 한다"며 "산업의 중심이 공급자에서 수요자로 이동하는 변화에 맞춰 인재 양성 계획도 특화된 방향으로 전면 개편돼야 한다"고 강조했다.

과기정통부는 에이전틱 AI 시대를 맞아 기업의 주요 대응 방향을 점검하고 정부 차원의 개선 과제를 발굴하기 위해 현장의 목소리를 청취했다. 특히 에이전틱 AI 도입에 따른 ▲SW 사업 대가 산정 방식의 개편 ▲최종 결과물에 대한 책임 주체 명확화 ▲신규 분야 지원 등 법적·제도적 사항에 대해 전문가들과 논의했다.

에이전틱 AI 시대가 도래하면서 기업이 요구하는 인재상이 변화하고 있다는 의견도 나왔다. 전문가들은 문제 정의부터 시스템 설계, 결과물 수정·검증이 가능한 AI·SW 인재 육성이 시급하다고 강조했다. AI·SW 교육 역시 단순 코딩 위주에서 설계·검증 중심으로 대학 커리큘럼을 고쳐야 한다는 의견이 다수 나왔다.

이미 현장에서도 개발자들의 역할이 바뀌고 있다는 설명이다. 이날 발제를 맡은 송호철 더존비즈온 대표는 "AI가 코딩을 담당하게 되면서 개발자의 업무 시간 중 상당 부분이 AI의 동작 방식을 설계하고 정의하는 데 쓰이고 있다"며 "개발자의 역할에 근본적인 변화가 나타나고 있다"고 말했다.

전문가들은 SW 기본기를 갖춘 '고급인재'와 도메인 지식에 AI 활용 능력을 겸비한 '융합인재' 양성을 최우선 과제로 꼽았다. 특히 AI가 도출한 결과물을 디버깅(오류 진단·수정)하고 검증할 수 있는 역량 확보가 핵심 과제로 제시됐다.

아울러 정부가 교육 현장에 실제 산업·공공 데이터와 그래픽처리장치(GPU)·서버 등 핵심 인프라를 지원해야 한다고 제언했다. 성민혁 한국과학기술원(KAIST) 교수는 "국내에는 AI 교육을 위한 학교 단위 GPU 클러스터가 사실상 없다"며 "연구용과 교육용 인프라를 분리하되 기업의 구형 GPU를 교육용으로 재활용하는 등 창의적인 인프라 확보 방안이 필요하다"고 강조했다.

류제명 과기정통부 제2차관은 "에이전틱 AI 시대에 실제 현장에 필요한 인재상을 전문가들과 새롭게 도출하고 기존의 AI 인력양성 및 지원체계를 전면 재검토 중"이라며 "AI 인재양성 정책이 현장 수요와 AI 네이티브 환경에 대응할 수 있도록 고급인재부터 실무인재, 재·구직자에게 필요한 AI 핵심역량을 도출해 에이전틱 AI 시대에 걸맞은 종합적인 인재양성 정책 방안을 마련하겠다"고 강조했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



