롯데홈쇼핑, 주총서 사외이사 확대…이사회 '롯데 6·태광 3' 재편

제25기 정기 주총서 이사 선임안 통과

이사회 독립성·투명성 강화

태광 갈등 장기화…"회사 피해 행위엔 법적 대응"



롯데홈쇼핑이 정기 주주총회에서 사외이사 확대를 포함한 이사 선임 안건을 의결하며 이사회 구성을 재편했다.

롯데홈쇼핑은 13일 열린 제25기 정기 주주총회에서 이사 선임 안건이 통과됐다고 밝혔다. 이번 의결로 이사회는 기존 롯데 측 추천 5명(사내이사 3명·사외이사 2명), 태광 측 4명(태광 임원 3명·사외이사 1명) 구조에서 롯데 측 6명(사내이사 3명·사외이사 3명), 태광 측 3명(태광 임원 2명·사외이사 1명)으로 조정됐다.

회사 측은 사외이사 비중 확대가 이사회의 독립성과 의사결정의 투명성을 높이기 위한 조치라고 설명했다. 특히 태광 측이 제기해온 주장과 관련해 이사회 운영의 객관성과 균형을 확보하기 위한 필요성이 있었다는 입장이다.

양측 갈등은 2006년 롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 95,700 전일대비 1,500 등락률 -1.54% 거래량 71,437 전일가 97,200 2026.03.13 14:55 기준 관련기사 "환율 10% 오르면 600억원 순손실"…이란전 장기화 속타는 유통가 "SSM, 심야제한·의무휴업서 빼자"…닻 오른 유통규제 개선 롯데온, 롯데월드타워 '키즈 스카이런' 참가자 모집 전 종목 시세 보기 이 우리홈쇼핑을 인수하면서 시작됐다. 당시 롯데쇼핑이 약 53% 지분을 확보하며 최대주주가 됐고, 태광그룹은 약 45% 지분을 보유한 2대 주주로 남았다. 이후 주요 경영 현안을 두고 양측의 입장 차이가 이어져 왔다.

롯데홈쇼핑은 태광 측이 이사회에서 만장일치로 결정된 양평동 사옥 매입 문제와 관련해 사옥 재매각, 대표이사 해임, '롯데' 브랜드 사용 중단, 계열사 거래 중단 등을 요구하는 등 회사 운영과 관련한 다양한 문제를 지속적으로 제기해 왔다고 주장했다. 또한 사안이 마무리된 이후에도 새로운 쟁점을 제기하는 방식으로 경영 활동에 부담을 주고 있다고 덧붙였다.

회사 측은 앞으로 근거 없는 주장이나 기업 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 법적 대응을 포함한 필요한 조치를 취하겠다는 방침이다. 동시에 안정적인 경영 환경을 기반으로 본업 경쟁력 강화에 집중하겠다고 강조했다.

롯데홈쇼핑 관계자는 "앞으로도 투명하고 책임 있는 경영을 통해 고객과 사회의 신뢰를 높이는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

