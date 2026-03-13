'멘토멘티 백일업'·'뿌리산업 푸쉬업' 지원사업 추진

인천시는 뿌리산업의 고용 안정성을 강화하고 청년의 노동시장 진입을 돕기 위해 '멘토멘티 백일업(UP)'과 '뿌리산업 푸쉬업(UP)' 지원사업'을 추진한다고 13일 밝혔다.

멘토멘티 백일업 지원사업은 뿌리산업 기업의 재직 숙련근로자와 신규 입사자를 연결하는 멘토링 제도를 운용해 신규 근로자의 조기 적응과 안정적인 고용 정착·근속을 돕는다.

신규 입사자와 멘토로 참여하는 재직 근로자에게는 3개월간 최대 150만원을 지급하며, 신규 입사자가 100일 근속을 달성한 기업에는 문화·여가 활동비를 지원한다.

이 사업은 현장 중심의 기술 전수와 직무 이해도를 높이고 신규 입직자의 초기 이탈을 줄여 기업의 인력 유지와 안정적인 고용 환경 조성에 도움일 될 것으로 기대된다.

뿌리산업 푸쉬업은 6개월 이상 취업 공백이 있는 청년을 대상으로 노동시장의 재진입을 지원하고, 기업의 직무훈련을 통해 현장 적응을 돕는 사업이다. 참여 청년에는 3개월간 최대 100만원의 취업유지 지원금을, 기업에는 직무교육훈련비로 최대 100만원을 지원한다.

'뿌리산업 푸쉬업(UP) 지원 사업' 포스터. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이들 사업은 뿌리기업 취업 과정에서 나타나는 정보와 현장경험 부족 문제를 해결하기 위해 마련됐다.

2025년 인천시 뿌리산업 실태조사에 따르면 뿌리기업 취업 과정에서 가장 큰 애로사항으로 '기업과 직무에 대한 정보 부족'이 꼽혔으며, 현장 체험과 직무 관련 교육·자격이 취업에 필요한 주요 요소로 파악됐다.

인천시 관계자는 "뿌리산업 현장에서 직무 이해 부족과 체계적인 교육 부재가 신규 입직자의 조기 퇴사로 이어질 수 있다"며 "취업 공백이 있는 청년의 유형과 직무 적합성을 분석해 맞춤형 취업 연계를 지원하고, 신규 근로자에 대해서는 기업이 직접 직무훈련을 통해 안정적인 근속을 유도하도록 지원하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



