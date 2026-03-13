월 구독료 7만3000원

선납금·제휴카드 할인 시 월 1만6000원

세라젬이 혈액순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어'를 오는 15일 신세계라이브쇼핑을 통해 선보인다.

세라젬이 혈액순환 개선 의료기기 ‘셀트론 순환 체어’를 오는 15일 홈쇼핑을 통해 선보인다. 세라젬 AD 원본보기 아이콘

셀트론 순환 체어는 식품의약품안전처 인증 의료기기로, 두 개의 전극 패드를 통해 전기적 위치 에너지를 발생시키는 전위 기술을 적용해 전신의 혈액순환을 돕는 제품이다. 최대 60도까지 올라가는 온열 기능을 통해 등·허리·엉덩이 등 주요 부위에 열을 전달해 혈류량 증가를 유도하고 근육 통증 완화에 도움을 준다. 별도 장치를 부착할 필요 없이 의자에 앉는 것만으로 사용할 수 있고, 상체 140도, 하체 180도의 리클라이닝 기능을 적용해 편안한 휴식 환경을 지원한다.

셀트론 순환 체어는 거실·침실·서재 등 다양한 생활 공간에 자연스럽게 어울리도록 설계됐다. 톤온톤 컬러와 볼륨감을 적용해 다양한 공간에 자연스럽게 어우러지도록 했다. 라운드형 윙 헤드레스트(Headrest)와 절제된 디자인의 등판과 암레스트(Armrest)가 사용자를 편안하게 감싼다.

첫 방송은 오는 15일 오후 9시25분 신세계라이브쇼핑을 통해 진행하며, 21일 오후 8시40분에는 현대플러스샵에서 추가 방송을 이어간다. 세라젬은 이번 홈쇼핑 방송을 통해 특별 프로모션 혜택도 선보인다. 월 구독료는 기존 8만5000원에서 프로모션 적용 시 1만2000원 할인된 7만3000원에 이용할 수 있다. 여기에 선납금 200만원 납부와 제휴카드 할인 혜택까지 적용하면 월 1만6000원에 이용할 수 있다.

경품 혜택도 마련했다. 신세계라이브쇼핑에서는 세라젬 방송 상담 예약 고객 가운데 설치 및 계약을 완료 고객을 대상으로 추첨을 통해 3명에게 신세계백화점 상품권 100만원을 증정한다. 방송 중 상담 예약 고객 가운데 100명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 모바일 쿠폰도 제공한다. 현대플러스샵 방송에서는 실시간 추첨을 통해 총 60만원(20만원씩 3명)의 현금 경품 이벤트도 진행할 예정이다. 이 밖에도 세라젬 공식 인스타그램에서 스토리 공유 이벤트를 진행하고, 참여자 중 추첨을 통해 경품을 제공한다.

세라젬 관계자는 "셀트론 순환 체어 홈쇼핑 론칭을 통해 소비자들이 세라젬의 헬스케어 제품을 보다 다양한 채널에서 경험할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 홈쇼핑을 비롯해 웰라운지, 웰스토어 등 자사 오프라인 매장과 공식몰을 포함한 다양한 유통 채널에서 고객 접점을 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



