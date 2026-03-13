한국수자원공사가 숭실대학교와 손잡고 인공지능(AI) 시대 에너지 전환을 이끌 전문 인재 양성에 나선다.

수공은 13일 서울 동작구 숭실대 베어드홀에서 숭실대학교와 '기후에너지 전문 인력 양성을 위한 상호협력 교육 협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 윤석대 수공 사장과 이윤재 숭실대 총장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 기후위기 심화와 함께 AI 산업 성장, 데이터센터 확대 등으로 전력 수요가 빠르게 증가하는 에너지 전환 시대에 대응하기 위해 추진됐다. 특히 글로벌 기업들이 재생에너지 사용을 요구하는 RE100이 무역 환경의 주요 기준으로 부상하면서 안정적인 청정에너지 공급과 정책·시장 분석 역량을 갖춘 전문 인력 확보 필요성이 커진 데 따른 것이다.

현재 국내 최대 규모인 약 1.5GW(기가와트)의 물 기반 재생에너지 인프라를 운영 중인 수공은 수력, 수상태양광, 조력, 수열, 양수발전 등을 중심으로 2030년까지 관련 설비를 10GW 수준으로 확대할 계획이다. 이번 협약을 통해 에너지 정책 설계와 시장 분석 능력을 함께 갖춘 융합형 전문 인재 양성에도 나선다.

윤석대 한국수자원공사 사장(오른쪽)과 이윤재 숭실대학교 총장(왼쪽)이 13일 서울 숭실대 베어드홀에서 기후에너지 전문 인력양성 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 수자원공사

협력 기관인 숭실대는 2012년 국내 최초로 에너지 분야 융합대학원인 '에너지스쿨'을 설립해 에너지 정책과 산업 전반을 아우르는 교육 프로그램을 운영해왔다. 또 2024년 산업통상부가 추진한 에너지 분야 융합대학원 사업에 단독 선정되며 전문성을 인정받았다. 에너지스쿨은 향후 '에너지정책융합대학원'으로 확대 개편될 예정이며, 국책연구원 등 30여 개 기관과 협력망을 구축해 교육과 연구를 진행하고 있다.

양 기관은 협약에 따라 에너지스쿨 교육과정 참여, 전문 인력 상호 교류, 에너지·기후변화 관련 교과과정 개설, 공동 세미나 개최 등을 추진한다. 교육에 참여하는 수공 직원들은 에너지 경제·경영·정책과 기술 동향을 학습하고 이를 물 기반 에너지 인프라 운영과 사업 추진에 접목해 현장 실무 역량을 강화할 계획이다.

수공은 이번 협력을 통해 확보한 전문 인력을 기반으로 재생에너지 인프라 운영 효율을 높이고 물 기반 청정에너지 공급 확대에도 속도를 낼 방침이다. 이를 통해 RE100 이행을 추진하는 국내 기업 지원과 함께 기후위기 대응 역량을 강화하고 글로벌 에너지 시장 경쟁력도 높인다는 구상이다.

윤석대 수공 사장은 "AI 산업 성장과 에너지 전환이 가속화되는 상황에서 에너지 전문 인재의 역할이 더욱 중요해지고 있다"며 "산학협력을 통해 정책과 산업을 아우르는 전문 인재를 양성하고 물 기반 청정에너지 확대를 통해 국가 에너지 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

