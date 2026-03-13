경남 창원특례시 성산소방서가 2025년 수행 소방행정 종합평가에서 마산소방서와 공동 1위로 선정됐다.

13일 소방서에 따르면 소방행정 종합평가는 창원시 소방본부 및 소방서를 대상으로 공통분야 외 4개 분야(소방행정·안전예방·대응구조·현장대응)를 평가해 우수 관서를 선발한다고 밝혔다.

특히 성산소방서는 2025년 창원시 119소방동요경연대회 유치부 최우수 수상, 소방 특별사법경찰 우수사례 발표대회 최우수 등 다양한 방면에서 탁월한 성적을 거두었다.

장창문 성산소방서장은 "시민의 안전을 위해 최선을 다해준 성산소방서 전 직원들의 노력의 결실"이라며 "앞으로도 시민들의 안전을 지켜내는 성산소방서가 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



