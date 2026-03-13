KB국민은행, 중소기업 특화 모델 개발…생산적금융 지원 강화

대안정보 활용한 전략모델

성장 잠재력 보유 유망기업 대상 생산적금융 확대

KB국민은행은 13일 기업의 미래 가치와 성장 잠재력을 중심으로 평가하는 '생산적금융 지원을 위한 전략모델' 개발을 추진한다고 밝혔다.

이 모델은 재무제표를 기반으로 한 기업의 재무정보와 함께 대안정보를 종합적으로 분석해 신용평가를 진행한다.

KB국민은행은 기존 안정성·수익성 중심의 재무제표 평가지표에서 나아가 성장성·활동성 지표를 확대해 반영하고, 매입·매출 금융거래 정보와 함께 특허 및 R&D 활동, 고용정보 등 다양한 대안정보를 활용해 기업의 기술력과 비즈니스 모델의 성장성을 종합적으로 반영할 예정이다.

이를 통해 재무제표가 다소 미흡해 금융 지원에서 소외되기 쉬웠던 중소기업(SME)의 사업성과 기술 경쟁력, 시장 성장성을 폭넓게 반영해 잠재적 유망기업의 성장을 견인하는 생산적금융 지원을 강화할 예정이다.

AD

한편 양종희 KB금융 회장은 그룹 차원에서 힘을 모아 향후 5년간 110조원 규모의 생산적·포용금융을 공급해 실물경제 성장을 지원하고 소상공인·청년·취약계층 등 국민에게 희망을 전하겠다고 강조하며 생산적금융으로의 전환 의지를 강조한 바 있다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>