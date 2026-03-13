법무법인 대륙아주로부터 획득

"더 견고한 안전 체계 구축"

유한양행 유한양행 close 증권정보 000100 KOSPI 현재가 99,500 전일대비 400 등락률 -0.40% 거래량 161,641 전일가 99,900 2026.03.13 14:22 기준 관련기사 렉라자, 독일 수가 체계 진입…병용요법 유럽 확대 기대 유한양행, 창립 100주년 슬로건·엠블럼 공개 유한양행, 故 유일한 박사 영면 55주기 추모식 전 종목 시세 보기 이 법무법인 대륙아주로부터 '중대재해처벌법 준수 인증'을 획득했다고 13일 밝혔다.

중대재해처벌법 준수 인증제(SCC)는 중대재해처벌법이 부여하고 있는 법적 의무 사항을 충분히 이행하는 기업에 인증을 부여하는 제도다. 대륙아주는 국내 대형 로펌 중 최초로 해당 인증 시스템을 도입해 기업의 중대재해 예방에 대한 안전 경영 수준을 객관적으로 평가하고 실질적인 개선 방향을 제시하고 있다.

유한양행 중대재해 처벌 등에 관련 법률 준수 인증서. 유한양행 AD 원본보기 아이콘

이번 SCC 인증은 유한양행이 보유한 안전보건 관리 체계가 실질적으로 작동하고 있음을 전문 기관으로부터 객관적으로 인정받았다는 데 의미가 있다. 유한양행은 전사적인 ISO 45001(안전보건경영시스템) 운영과 함께 경영책임자의 안전보건 확보 의무 이행을 최우선 과제로 추진하고 있다.

유한양행 관계자는 "이번 인증 획득에 안주하지 않고 부족한 부분을 즉각 개선해 한층 더 견고한 안전 체계를 구축할 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



