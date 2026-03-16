중동 리스크에 갈팡질팡 국내 증시…공포 구간 이후 본격적 반등 시점은?

미국과 이란 전쟁 여파로 국내 증시가 급락과 급등을 반복하며 변동성이 확대되고 있다. 원유 교역로 봉쇄 우려로 '오일 쇼크'가 부각되며 지수가 크게 하락했지만, 전쟁 조기 종결 기대가 나오자 곧바로 급등하는 등 투자 심리가 크게 흔들리는 모습이다. 시장에서는 현재 투자 심리가 과거 주요 충격 당시와 유사한 공포 구간에 진입했다는 분석이 제기된다.

증권가에서는 공포 구간 이후 반등 가능성에 주목할 필요가 있다고 보고 있다. 과거 사례를 보면 실적 전망이 상향된 기업과 낙폭이 과도했던 종목이 빠르게 회복하는 경향이 나타났다는 설명이다. 특히 실적 기반이 견조한 업종과 가격 조정이 컸던 소비 관련 업종이 상대적으로 양호한 수익률을 보일 수 있다는 분석이 나온다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

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