32만 필지 디지털 지적 구축… 토지정보 정확성 높인다

경남 합천군은 군민들에게 정확하고 신뢰성 있는 토지 정보를 제공하기 위해 2024년 국토교통부 시범 군으로 선정되어 2개년에 걸쳐 추진해 온 '연속지적도 정비사업' 결과를 13일 부동산종합 공부 시스템에 최종 탑재한다고 밝혔다.

연속지적도란 지적도와 임야도를 디지털화하여 전국 단위로 하나로 연결한 전자 도면이다. 이는 토지이용규제 안내나 각종 도시계획 수립, 국공유지 관리 등 현대 토지 행정의 기초 자료로 활용되고 있다.

이번 탑재 대상은 합천군 전체 17개 읍·면의 32만여 필지이며, 특히 효율적인 협업 행정을 위해 도시개발 허가와의 연속주제도(용도지역·지구 등) 동시에 탑재하여 공간정보의 정확도를 획기적으로 높일 계획이다.

군은 이번 정비를 통해 그간 누적된 토지이동 미반영 사항과 경계 오류를 해소하여 토지 행정의 신뢰성과 정확성을 향상하고, 공간정보 기반의 고품질 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김외숙 민원 지적과장은 "정확한 연속지적도는 스마트 행정의 뿌리이고, 성공적인 시스템 탑재를 통해 군민들에게 신뢰받는 지적 서비스를 제공하고 재산권 보호에 앞장서겠다"고 밝혔다.

