공공하수처리시설 운영 상황 확인… 실크박물관 활성화 방안 논의

경남 진주시의회 기획문화위원회는 지난 12일 진주 공공하수처리시설과 진주 실크박물관을 방문해 운영 현황을 확인하고 주요 현안을 점검했다.

이날 위원들은 초전동에 위치한 진주 공공하수처리시설을 찾아 시설 관리공단으로부터 2026년도 주요 업무를 보고받고, 하수처리 공정과 주요 시설을 둘러봤다.

이번 방문은 진주시 시설관리공단이 올해 1월 1일부터 공공하수처리시설 전반에 대한 위탁 운영을 시작함에 따라 현황 및 시설 관리 체계를 살펴보기 위해 마련됐다.

위원들은 하수처리시설이 시민 생활과 직결된 시설인 만큼 안정적인 운영과 철저한 관리가 중요하다고 강조했다.

이어 문산읍에 위치한 진주 실크박물관을 방문해 전시공간과 체험행사 등 주요 시설 현황을 함께 살폈다.

진주 실크박물관은 상설·기획 전시실과 교육체험실 등을 갖추어 진주의 대표 산업인 실크의 역사와 문화를 알리고 체험할 수 있는 복합문화공간으로 운영되고 있다.

정용학 위원장은 "시민 생활환경을 지키는 시설과 지역 문화를 키우는 공간은 도시 발전의 중요한 기반"이라며 "생활환경 개선과 문화 활성화를 통해 시민 삶의 질과 도시 경쟁력을 함께 높여야 한다"고 말했다.

