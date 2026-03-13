이란 "드론 공격 성공" 주장

美 "헬기 공격에 이란 함정 격퇴"

이란군이 미국 핵추진 항공모함 에이브러햄 링컨호(CVN-72)를 격퇴하는데 성공했다고 주장한 가운데 미군은 해당 핵항모가 건재하다고 즉각 반박했다. 오히려 접근하던 이란 함정을 헬기 공격으로 격퇴했다고 밝혔다.

이란군 중앙사령부는 12일(현지시간) 이란 국영TV를 통해 발표한 성명에서 "첨단 미사일과 드론을 이용한 정밀 공격으로 미 항공모함 에이브러햄 링컨호를 이란 해상 국경에서 약 340km 떨어진 오만해에서 공격했다"며 "공격을 받은 미군 항모 함정과 호위편대는 고속으로 현장을 이탈했다"고 주장했다.

해당 발표가 나온 직후 미국 중부사령부는 사회관계망서비스(SNS) X를 통해 즉각 이를 반박했다. 미 중부사령부는 에이브러햄 링컨호의 사진과 함께 공개하며 "에이브러햄 링컨 항모 타격 전단은 '에픽퓨리 작전(Operation Epic Fury)'을 지속적으로 지원하고 해상에서 전력을 투사하고 있다"고 강조했다.

오히려 미국 안팎에서는 링컨호에 근접헀던 이란 함정이 미군의 공격을 받고 격퇴된 것으로 알려졌다. 미국 CBS방송은 익명을 요구한 미국 관리들의 말을 인용해 "이란 선박이 링컨호에 너무 근접해 접근하자 미군이 해당선박을 향해 먼저 경고성 발포를 시도했다"며 "이후 헬리콥터가 출동해 헬파이어 미사일로 해당 함정을 명중시켜 격퇴했다"고 전했다. 이후 해당 선박 및 승조원의 행방은 알려지지 않고 있다고 CBS방송은 덧붙였다.

앞서 이란 측은 이달 초에도 링컨호 공격이 명중했다고 주장한 바 있다. 지난 1일 이란 혁명수비대는 성명을 통해 "자랑스러운 이란군이 미국과 시온주의자(이스라엘) 적들의 공격했고 미군 항공모함인 에이브러햄 링컨함이 탄도미사일 4발에 타격당했다"고 주장한 바 있다.

아직까지 이란의 공격으로 미군 함정이 피해를 입었다는 보고는 나오지 않고 있다. 다만 이날 홍해에 주둔 중인 또다른 항공모함인 제럴드 R. 포드호의 세탁실에서 화재가 발생해 해군 승무원 2명이 부상을 입은 것으로 알려졋다. 미 중부사령부는 "중앙 세탁실에서 일어난 화재로 미군 2명이 부상을 입었다"며 "전투와 관련된 것은 없으며 진화도 끝났으며 선체 및 기관 기계적 장치에 전혀 손상이 없다"고 밝혔다.

이현우 기자



