PS 5·스위치2 패키지 버전도 공개

넥슨의 개발 자회사 민트로켓이 신규 다운로드 가능 콘텐츠(DLC) '인 더 정글'을 오는 6월 18일 정식 출시한다고 13일 밝혔다.

민트로켓은 글로벌 게임 행사 '퓨처 게임쇼' 봄 쇼케이스에서 트레일러를 공개하며 이런 소식을 전했다. '인 더 정글'은 약 10시간 분량의 유료 콘텐츠로, PC, 플레이스테이션, 닌텐도 스위치, 엑스박스 등 콘솔 플랫폼을 통해 글로벌 동시 출시된다.

이번 DLC에서는 실시간으로 시간이 흐르는 정글 마을 '우타라'를 탐험하며 다양한 의뢰를 수행하고, 거대한 호수 속에서 새로운 생태계를 만날 수 있다. 정글 레스토랑 '반쵸 그릴', 상황에 따라 다양한 형태로 변형되는 무기 '정글 건' 등 정글의 특색을 반영했다.

신규 트레일러는 우거진 밀림 속으로 탐험을 떠나는 '데이브'의 모습과 함께 특유의 도트 그래픽으로 표현한 정글 마을 풍경, 미니게임, 수중 전투 등 주요 콘텐츠를 플레이하는 장면이 담겼다. 민트로켓은 플레이스테이션 5와 닌텐도 스위치 전용 패키지 버전 2종도 공개했다. 국내 예약 및 발매 일정은 추후 공개할 예정이다.

황재호 민트로켓 대표는 "'인 더 정글' DLC는 기존 '데이브'에서 선보였던 매력을 이어가면서도 새로운 시스템, 환경, 캐릭터들을 선보일 예정"이라며 "정글 마을 '우타라'에서 펼쳐지는 '데이브'와 동료들의 이야기를 담은 신규 DLC에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

