"할인에 견본품까지"…제약·의료기기 업체 4700여곳 판촉비용 8400억원

복지부-심평원, 2024년 지출보고서 공개·실태조사 결과 발표

의약품이나 의료기기 판매업체들이 대금결제 비용 할인이나 견본품 제공 등으로 의사에게 제공하는 경제적 이익이 한해 8400억원을 넘어섰다.

보건복지부는 건강보험심사평가원과 함께 2024년 의약품·의료기기 공급자와 판촉 영업자가 의료인 등에게 제공한 경제적 이익 내용을 담은 지출보고서를 공개한다고 13일 밝혔다.

지출보고서는 의약품·의료기기 거래의 투명성과 업계의 자정능력을 높이기 위해 2018년부터 도입된 제도로, 이번 실태조사는 도입 이후 세 번째로 시행됐다.

심평원이 주관한 실태조사에는 2만8118개 업체가 지출보고서를 제출했다. 2024년에 실시된 2차 실태조사 때보다 제출 업체 수가 29.0% 증가했다.

조사 결과, 의료인 등에게 경제적 이익을 제공한 업체는 4778개소로, 전체 제출 업체의 17.0%였다. 제공한 경제적 이익 규모는 금액 기준 8427억원, 제품 기준 2326만개였다. 이는 2차 조사 당시 금액 기준 8182억원, 제품 기준 2119만개보다 소폭 증가한 수치다.

의약품의 경우 가장 많이 제공된 경제적 이익 유형은 대금결제 비용 할인(55.1%)과 제품 설명회(42.3%)로 조사됐다. 대금결제 비용 할인은 병·의원이나 약국이 의약품 대금을 조기에 결제할 경우 제공되는 할인이다.

의료기기의 경우 견본품 제공(57.8%)이 대부분이었고, 이어 제품설명회(24.1%), 의료기기 성능 확인(20.8%), 학술대회(20.1%) 등의 순이었다.

업체별 지출보고서는 심평원 홈페이지 내 지출보고서 관리시스템을 통해 이날부터 향후 5년간 공개된다.

곽순헌 복지부 보건의료정책관은 "지출보고서 공개는 단순한 정보 공개를 넘어 의약품·의료기기 유통 전반의 신뢰를 높이기 위한 제도인 만큼 안정적인 운영을 위해 업계의 적극적인 협조가 필요하다"며 "정부도 업계와 함께 투명하고 건전한 의약품·의료기기 유통질서가 정착될 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.

