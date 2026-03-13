성평등 달성 위한 민간부문 협력 인식 제고 위해 개최

'2026년 성평등을 위한 Ring the Bell'에 앞서 반기문 UNGC 명예회장이 기조연설을 하고있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘

한국거래소는 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 유엔여성기구(UN Women), 국제금융공사(IFC)와 공동으로 '성평등을 위한 링더벨(Ring the Bell)' 행사를 13일 서울 사옥 종합홍보관에서 개최했다고 밝혔다.

2015년부터 시작된 이 행사는 성평등 달성을 위한 민간 부문 협력에 대한 인식 제고 차원에서 각국 거래소에서 타종식을 여는 형식으로 진행됐다.

2015년 당시 7개 거래소로 시작해 2024년 111개, 지난해 126개 거래소가 참여했다. 올해 행사는 '모든 여성과 소녀들을 위한 권리, 정의, 행동'을 주제로 열렸으며 전 세계 115개 거래소가 참여했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



