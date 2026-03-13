양 교육청 첫 실무회의서 재정·인력 확보 등 강력 촉구

사상 초유의 '전남광주통합특별시' 출범이 가시화된 가운데, 전남도교육청과 광주시교육청이 성공적인 교육행정 통합을 위한 4대 핵심 과제를 들고 교육부와 본격적인 협상 테이블에 앉았다.

13일 양 교육청에 따르면 이날 교육부 대회의실에서 교육부 교육행정체제통합지원단 주관으로 열린 '교육행정체제 통합 협력회의'에 참석해 실무 협의를 진행했다.

전남도교육청과 광주시교육청은 교육행정 통합을 위한 4대 핵심 과제를 교육부에 정식 건의했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 양 교육청이 함께 참여한 첫 실무 협의 자리로, 통합특별시 출범을 대비한 주요 추진 일정과 교육행정 통합 추진을 위한 지원 방안을 심도 있게 논의하기 위해 마련됐다.

특히 양 교육청은 교육행정 통합의 성패가 중앙정부의 확고한 지원 의지에 달렸다는 점을 강조하며, 현장의 목소리를 담은 4대 핵심 과제를 교육부에 강력히 요청했다.

이날 건의한 4대 과제는 ▲통합특별법 시행령 내 현장 의견 반영 ▲안정적인 교육재정 및 교원 정원 확보 ▲나이스(NEIS), 에듀파인 등 행정시스템 통합 프로그램 개발 지원 ▲사전 준비를 위한 특별교부금 지원 등이다.

전남·광주 교육청 관계자는 "교육행정 통합의 성공 여부는 중앙정부의 전폭적인 행·재정적 지원에 달려 있다"며 "이번에 건의한 4대 핵심 과제가 정부 정책에 실질적으로 반영될 수 있도록 교육부와 지속해서 협의해 나가겠다"고 밝혔다.

양 교육청은 이번 협력회의를 기점으로 교육부와 긴밀한 소통 체계를 구축하고, 통합특별시 출범 과정에서 지역의 교육 자치가 한층 강화될 수 있도록 공동 대응을 이어갈 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



