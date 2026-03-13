부산시간호사회는 지난 3월 11일 롯데호텔부산에서 열린 정기 대의원총회에서 동남권원자력의학원 소속 간호사 2명에게 부산시장상과 부산간호상을 각각 수여했다.

먼저 김경숙 수간호사가 간호의 질적 향상과 지역사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 부산광역시 부산시장상을 받았다. 김 수간호사는 간호교육과 간호부의 간호행정 업무를 성실하게 수행하며 간호 서비스의 질 향상과 체계적인 간호 환경 조성에 기여해왔다. 현재는 응급실 수간호사로 근무하며 응급환자 진료와 간호가 원활하게 이뤄질 수 있도록 힘쓰고 있다.

이어 '제3회 부산간호상'에는 중환자실 박혜영 수간호사가 선정됐다. 부산간호상은 부산시간호사회 회원 가운데 간호 전문 분야의 발전과 성장을 통해 간호 전문직 위상 정립에 기여한 유공자에게 수여되는 상이다. 박 수간호사는 간호사의 업무 역량 향상을 위한 교육 참여를 적극 지원하고 간호·간병통합서비스 병동과 중환자실의 안정적인 운영에 기여해왔다.

장희순 간호부장은 "전문성을 바탕으로 환자 곁을 지켜온 두 분이 동남권원자력의학원 간호사를 대표해 수상의 영예를 안게 돼 매우 뜻깊고 기쁘다"며 "지역을 대표하는 공공의료기관으로서 전문적인 의료서비스 제공을 위한 교육을 지속하고 의학원 발전과 지역사회 발전에 기여할 수 있도록 간호부가 최선을 다하겠다"고 말했다.

동남권원자력의학원 김경숙·박혜영 수간호사가 각각 부산시장상·부산간호상을 받고 기념촬영하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



