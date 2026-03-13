인천시교육청은 인공지능(AI) 인재 양성과 미래형 교육 모델 확산을 위해 지역 각급학교 190곳을 대상으로 인공지능 교육 사업을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 국정과제인 '인공지능 디지털 시대 미래인재 양성', '모두를 위한 인공지능 인재양성 방안'과 발맞춰 학생들의 디지털 역량을 강화하고 공교육 내 AI 교육 모델을 정착하고자 기획했다.

시 교육청은 공모를 통해 AI·디지털 활용 연구학교 3곳, 선도학교 70곳, AI 중점학교 107곳, 읽걷쓰AI정책학교 10곳을 선정했다. 이들 학교는 교육과정과 연계한 AI·디지털 교육자료의 효과성을 검증하며 현장 중심의 디지털 교육 혁신 거점 역할을 하게 된다.

특히 AI 중점학교는 단순한 도구 활용을 넘어 'AI 교육과정'을 중심으로 초등 34차시 이상, 중학교 68차시 이상, 고등학교 AI·정보 관련 과목을 학교 지정 과목으로 운영해 학생들이 단계적이고 체계적인 AI 역량을 갖출 수 있도록 지원할 계획이다.

시교육청은 올해 지역별 현장 컨설팅과 '인천 AI·디지털 교육 페스티벌'을 열어 학교별 우수 수업 사례와 자료를 교육 현장에 전파하기로 했다.

인천시교육청 관계자는 "AI를 단순히 잘 사용하는 것을 넘어 학생들이 인간다움과 주도성을 잃지 않고 AI를 활용해 새로운 가치를 창출하는 인재로 성장하길 바란다"며 "학교 현장에 맞는 자율적인 교육 환경을 조성해 인천만의 'AI 책임교육'을 실현하겠다"고 말했다.

