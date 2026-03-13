올투딜리셔스, ‘무쇠팔’ 박주성 셰프 협업 팝업 운영… F&B IP 전략 실험

소바쥬 콘셉트 기반 메뉴 선보여… 스타필드 수원서 3개월간 운영

올투딜리셔스가 스타 셰프와의 협업을 통해 F&B IP(지식재산) 기반 비즈니스 모델 확장에 속도를 내고 있다. 매장 수 확대 중심의 기존 외식 성장 공식을 넘어 브랜드와 셰프의 정체성을 하나의 IP 자산으로 확장하는 전략을 실제 프로젝트로 구현하기 시작했다는 평가다.

올투딜리셔스는 이 같은 전략의 일환으로 '무쇠팔' 박주성 셰프와 협업해 레스토랑 '소바쥬(Sauvage)' 콘셉트를 반영한 팝업 매장을 스타필드 수원에서 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업은 2026년 3월 4일부터 6월 8일까지 약 3개월간 스타필드 수원점 1층 '바이츠 플레이스(Bites Place)'에서 진행된다. 미쉐린 가이드 서울 2025에 선정된 소바쥬의 요리 철학을 보다 캐주얼한 형태로 경험할 수 있도록 기획된 프로젝트다.

팝업의 핵심 콘셉트는 '메밀'이다. 메밀을 중심으로 다양한 요리를 선보여온 소바쥬 브랜드의 정체성을 바탕으로, 스타필드를 찾는 고객들이 부담 없이 브랜드의 메뉴와 스타일을 경험할 수 있도록 구성했다.

대표 메뉴는 '메밀한상(1만9800원)'이다. 온 또는 냉 메밀소바를 중심으로 고등어 메밀밥과 메밀 푸딩을 함께 제공하는 한상 차림이다. 메밀을 다양한 방식으로 해석한 메뉴를 하나의 코스 형태로 간결하게 경험할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

'무쇠팔' 박주성 셰프는 "이번 팝업은 올투딜리셔스와 함께 소바쥬의 정체성인 메밀을 보다 캐주얼한 형태로 선보여, 고객들이 친근하게 접근할 수 있도록 준비한 프로젝트"라고 말했다.

정한석 올투딜리셔스 대표는 "스타 셰프의 수준 높은 요리를 보다 많은 사람들이 경험할 수 있도록 조리 및 제공 시스템을 구축하고 이를 메뉴화하는 R&D 역량을 결합해 F&B IP 비즈니스를 확장하고 있다"고 설명했다.

이어 "이번 박주성 셰프와의 협업 역시 단순한 팝업 운영을 넘어 셰프의 메뉴와 철학을 하나의 브랜드 IP로 확장하는 실험적 프로젝트"라며 "팝업 운영 초기부터 고객 반응이 빠르게 나타나고 있고, 운영 기간 중 일 최대 매출이 1,300만원을 넘어서는 등 스타 셰프의 레시피를 외식 매장 환경에 맞게 재설계하고 음식의 품질을 유지하면서도 빠르게 조리 및 제공이 가능하도록 구현한 올투딜리셔스의 운영 역량과 사업 전략의 시장성을 확인하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "앞으로도 다양한 셰프와 외식 브랜드와의 협업을 통해 F&B IP 기반 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 덧붙였다. 이어 "외식 산업은 그동안 매장 수 확대 중심의 성장 공식을 기반으로 움직여 왔지만 이제는 브랜드와 셰프의 정체성을 하나의 IP 자산으로 확장하는 방식이 새로운 성장 모델이 될 수 있다고 보고 있다"며 "셰프의 요리 철학과 메뉴를 보다 많은 고객이 경험할 수 있도록 구조화하고 이를 다양한 형태의 외식 콘텐츠로 확장하는 것이 올투딜리셔스가 추진하는 전략"이라고 덧붙였다.

올투딜리셔스는 도제 대왕유부초밥, 아메리칸 차이니즈 콘셉트의 '아이엠바오(I AM BAO)', K-POP 팬층에서 인지도를 확보한 '등촌매점' 등 다양한 외식 브랜드를 운영하고 있다. 생산·유통·매장 운영을 아우르는 통합 시스템을 기반으로 브랜드 기획과 운영을 동시에 수행하는 구조를 구축해 왔다.

최근 회사는 단순 브랜드 운영을 넘어 'F&B IP 플랫폼'으로의 전환을 추진하고 있다. 셰프, 레스토랑, 외식 브랜드 등 다양한 F&B 자산을 하나의 IP로 기획하고 이를 팝업, 리테일 메뉴, 브랜드 협업 등 다양한 형태로 확장하는 전략이다.

외식 산업이 매장 수 확대 중심의 성장 모델에서 벗어나 새로운 구조를 모색하는 가운데, 브랜드와 셰프의 정체성을 IP 형태로 확장하려는 올투딜리셔스의 전략이 새로운 F&B 비즈니스 모델로 자리 잡을 수 있을지 업계의 관심이 모이고 있다.

