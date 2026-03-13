해빙기 안전보건관리체계 재정비

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 지난 12일 에코델타시티 11BL(푸르지오 트레파크) 공공분양주택 건립사업 현장을 찾아 'CEO 현장안전 소통·점검회의'를 개최하고, 해빙기 안전사고 예방을 위한 안전보건관리체계를 재정비했다고 전했다.

이번 회의는 해빙기 지반 약화 등 취약 요인에 대한 현장 점검과 함께 실무 관계자들과의 직접 소통을 통해 안전 의식을 높이기 위해 마련됐다. 회의에는 신창호 사장을 비롯해 공사 안전관리실장, 주택사업처장, 스마트기술처장 등 주요 간부와 건설사업관리단, 현장대리인, 안전·보건 관리자 등이 참석했다.

회의는 ▲해빙기 특별 안전관리계획 현황 보고 ▲CEO 안전 당부 ▲현장 안전관리 실태 점검 순으로 진행됐다. 특히 책임건설사업관리기술인은 에코델타시티 연약지반의 지반 침하 등 계절적 취약 요인에 대한 대응 방안을 보고했으며, 신 사장은 보고 내용을 토대로 현장의 실질적인 안전 확보 방안에 대해 질의응답을 이어갔다.

신창호 사장은 "공사장 주변에 학교가 밀집해 있는 만큼 학생들의 등하굣길 안전사고가 발생하지 않도록 통학로 주변 관리에 각별히 유의해야 한다"며 공사장 인근 환경을 고려한 특화된 안전관리를 강조했다. 이어 "모든 작업자가 발생 가능한 사고 시나리오를 미리 가정해 보고 사고의 여지를 주지 않도록 철저하고 촘촘한 예방 체계를 구축해야 한다"고 당부했다.

AD

부산도시공사는 현장 중심의 소통 프로그램을 한층 강화하고, 재난 취약 시기에 맞춘 정기 점검을 지속적으로 실시해 자율적인 안전 문화가 현장에 정착될 수 있도록 전사적인 노력을 기울일 계획이다.

에코델타시티 11BL(푸르지오 트레파크) 공공분양주택 건립사업은 총 1370세대 규모로 추진되고 있으며, 철저한 공정 관리와 안전 확보를 바탕으로 2028년 9월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.

부산도시공사가 에코델타시티 현장서 CEO 안전 점검회의를 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>