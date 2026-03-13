경기 부천시는 오는 16일 오전 10시부터 지역내 개인택시를 대상으로 지역화폐 '부천페이' 결제 서비스를 본격 시행한다.

이는 지난달 코나아이, 부천개인택시조합과 체결한 업무협약에 따른 것으로, 시민의 일상과 밀접한 교통 분야까지 부천페이 사용처를 확대해 경제적 혜택과 결제 편의를 동시에 제공하고자 추진했다.

부천페이 결제가 가능한 대상은 부천지역 개인택시 2484대 전체다. 시민은 부천페이를 사용해 기존 카드 결제와 동일한 방식으로 택시요금을 결제할 수 있다. 또 부천페이 충전시 제공되는 인센티브 혜택을 교통비 절감에 직접 활용할 수 있게 된다.

시는 지역화폐 가맹점 가입 요건을 충족한 개인택시를 대상으로 서비스를 우선 시작하며, 향후 단계적으로 확대할 계획이다.

시는 이번 서비스 도입을 통해 침체한 택시 산업에 활력을 불어넣고, 소상공인 지원을 넘어 시민의 생활비 부담을 실질적으로 덜어주는 '생활 밀착형' 지역화폐 운영 모델을 구축할 것으로 기대했다.

부천시 관계자는 "시민의 교통비 부담을 줄이고 택시 이용 편의를 높이는 데 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 침체한 택시 산업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 택시업계와 상생하는 정책을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



