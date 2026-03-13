경제동향·재테크 알고싶나요?… 부산시 인재개발원 ‘열린강좌’

한국거래소 차선호 부장, 국내외 경제동향과 첫월급부터 은퇴자금 재테크

부산시 인재개발원이 시민 대상 재테크 강연을 연다.

부산시 인재개발원은 오는 4월 15일 오후 3시 인재개발원 대강당에서 '2026년 제1기 열린강좌'를 개최한다고 13일 알렸다.

열린강좌는 재테크, 자기계발, 인문학 등 다양한 분야 전문가를 초청해 강연을 진행하는 프로그램이다. 시민 누구나 참여할 수 있는 지식 공유 강연이다.

이번 강좌는 최근 불안정한 경제 상황 속에서 시민들의 자산 형성을 돕기 위해 마련됐다.

강연은 한국거래소 차선호 부장이 맡는다. 주제는 '국내외 경제동향과 첫 월급부터 은퇴자금 재테크'다. 세대별 자산관리 전략을 소개할 예정이다.

참가는 무료이며 시민 누구나 신청할 수 있다. 접수는 오는 3월 16일부터 4월 14일까지 선착순으로 진행된다.

송광행 부산시 인재개발원장은 "이번 강좌가 시민의 자산관리와 재테크 이해에 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 생활 밀착형 강연을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

