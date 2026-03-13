부서·기관별 흩어진 교육 프로그램 하나로

통합 학습 플랫폼 구축…2026년 통합 교육 포털 가동

경기 양평군(군수 전진선)은 2026년 새롭게 개편한 '양평군 평생학습 포털'에 관내 평생학습을 희망하는 군민들이 모든 교육 프로그램을 한눈에 확인할 수 있도록 부서별·기관별로 분산돼 있던 교육 프로그램을 통합해 게시했다고 13일 밝혔다.

2026년 상반기 기준 양평군 평생학습 누리집에는 양평 매력캠퍼스(평생학습센터)를 포함한 6개 부서의 교육 프로그램이 게시돼 있다. 영유아·어린이·장애인·노인 등 전 연령을 대상으로 발달·인문학·취미·건강·자격 취득 등 다양한 분야의 총 544개 프로그램이 개설·운영되며, 수혜 인원은 약 1만1303명으로 추정된다.

새롭게 개편된 평생학습 누리집은 △이용자 중심의 직관적인 메뉴 구성 △학습자 편의를 강화한 프로그램 신청·관리 기능 △온·오프라인 학습 정보를 연계한 통합 학습환경 구축에 중점을 두고 있다. 또한 사업 단위별 프로그램 목록과 운영 현황을 보다 쉽게 확인할 수 있도록 구성돼 이용 편의성을 한층 높였다.

전진선 양평군수는 "평생학습 포털을 통해 관내에 흩어져 있던 교육 프로그램을 한눈에 확인할 수 있도록 체계적으로 제공함으로써 학습을 희망하는 군민들이 보다 종합적인 복지·교육 서비스를 이용할 수 있도록 지원 범위를 넓혀 나가겠다"며 "양평군의 다양한 교육 프로그램이 군민의 자신감 향상과 지역사회 참여 확대는 물론 안정적인 사회 진출의 든든한 밑거름이 되기를 바란다"고 말했다.

자세한 교육 프로그램 내용은 '양평군 평생학습 포털'을 검색해 누리집에서 확인할 수 있으며, 각 프로그램의 운영 주체인 부서·기관 문의처로 연락하면 된다.

