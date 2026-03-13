진해 벚꽃 케이블카로 진해를

체류형 관광도시로 도약 이룰 것



"마산만을 하늘에서 연결하는 체류형 해양관광도시로 만들겠다. 진해 벚꽃 케이블카로 진해를 체류형 관광도시로 도약을 이루겠다"

이현규 창원특례시장 예비후보가 13일 페이스북을 통해 이같이 밝혔다.

이 후보는 마산 원도심·해양신도시 관광 연결과 해양조망 특화 랜드마크 조성으로 1단계 노선 기본 구상으로 하부 정류장에는 해양신도시 중심 상업지, 상부 정류장에는 인근 산지·전망지 연계(어시장에서 해양신도시)로 총연장 약 1∼1.2㎞ 구간 검토하겠다고 했다.

2단계 관광벨트 통합 개발은 해양공원·요트·크루즈 연계로 루프탑 전망대·야간경관 특화 수변 상업 및 어시장 상권 활성화·문화 복합개발을 한다.

3단계 제조 AI 실증 프로젝트는 수익형 민자사업(BTO) 추진으로 개발이익 일부 공공 환수와 시민 우선 이용요금 설계를 하겠다고 밝혔다.

마산에서 기대효과는 관광 활성화로 (마산만 스카이라인 관광 상품화, 사계절·야간 관광 콘텐츠 확보), 경제 효과(숙박·상권 매출 증대, 일자리 1500∼2000개 창출), 도시 브랜드("마산만 = 남해안 해양관광 허브", 원도심·해양신도시 동반 활성화) 등이다.

이 후보는 진해 벚꽃 케이블카로 진해를 체류형 관광도시로 만들기 위해 "군항 도시 진해를 체류형 관광자산으로 활용한다"는 계획을 발표했다.

1단계 노선 기본 구상은 하부 승강장 : 진해 도심·해군기지 인근 관광권 연계, 상부 승강장 : 장복산 정상 인근 전망대 조성으로 길이 약 1.5∼2.5㎞ 구간 검토하겠다고 했다.

2단계 관광벨트 연계 개발은 진해루·속천항·신항 배후 관광과 연계와 야간 경관조명 및 전망데크 설치, 숲 체험·힐링 트레킹 코스 조성

3단계 행정·환경 절차는 환경영향평가 실시, 군사시설 보호구역 협의, 주민공청회 및 상생 협약 체결을 한다는 구상이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



