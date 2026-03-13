숭실대 편입 및 빗썸 채용 특혜 혐의

김병기 무소속 의원의 각종 의혹을 수사하는 경찰이 그의 차남에 대한 강제수사에 나섰다.


서울 종로구 서울경찰청 청사. 연합뉴스

서울경찰청 공공범죄수사대는 13일 오전 업무방해 혐의를 받는 김 의원 차남 자택에 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 경찰 관계자는 "김 의원의 13개 의혹 중 숭실대 편입과 빗썸 취업 과정에서 특혜를 받았다는 내용에 관한 증거를 확보하고자 압수수색 중"이라고 했다.

김 의원 차남은 숭실대 계약학과 편입과 가상자산 거래소 빗썸 취업 과정에서 편법을 사용한 혐의를 받는다.

경찰은 김 의원이 차남의 숭실대 편입 과정에 개입하고 빗썸 채용을 청탁했다는 의혹 등을 수사하고 있다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr
