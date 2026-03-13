경기 양평군(군수 전진선)은 2026년 '시청자미디어재단 경기센터 장비 지원 사업' 공모에 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 선정돼 올해 12월까지 미디어 장비 대여 서비스를 운영한다고 13일 밝혔다.

양평군영상미디어센터 3년 연속 공모 선정. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 이번 사업을 통해 경기시청자미디어센터로부터 캠코더, DSLR 카메라, 삼각대, 영화 촬영용 붐 마이크 세트 등 총 14종 79개의 방송 장비를 위탁받아 무료 대여 서비스를 제공할 예정이다.

이를 통해 센터 내 부재한 대여용 미디어 장비를 보강하고 주민들의 미디어 창작 활동을 지원해 양평군 지역사회의 문화·경제 발전에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다.

양평군민뿐만 아니라 경기도민과 센터 인근 지역인 강원특별자치도 홍천군민도 무료로 장비 대여를 신청할 수 있다. 희망자는 양평군영상미디어센터 누리집에서 장비 대여 신청 게시물 내 정보무늬(QR코드)를 스캔한 뒤 연결되는 네이버 폼을 작성해 신청하면 된다. 또한 센터 담당자에게 전화로도 대여 신청할 수 있다.

이번 사업은 지역 주민들의 미디어 창작 활동을 적극적으로 지원하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다. 실제로 2025년에는 지원 사업을 통해 위탁받은 장비를 활용해 공모전 출품 영상 제작, 사회관계망서비스(SNS) 촬영, 풍경 사진 촬영 등 다양한 콘텐츠 제작 활동이 이뤄졌다.

양평군영상미디어센터 영상장비 무료 대여 포스터. 양평군 제공 원본보기 아이콘

전진선 양평군수는 "이번 3년 연속 장비 지원 사업 공모 선정은 양평군의 미디어 창작 역량을 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 군민들이 미디어를 통해 다양한 창작 기회를 누릴 수 있도록 지속적인 지원과 협력을 아끼지 않겠다"고 전했다.

AD

한편 양평군영상미디어센터는 앞으로도 장비 대여와 미디어 교육, 미디어 체험 학습 등을 통해 지역 주민들이 쉽게 참여할 수 있는 다양한 미디어 환경을 조성해 나갈 계획이다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>