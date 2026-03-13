글로벌 디자인 어워드 3관왕

하이브 산하 레이블 플레디스엔터테인먼트의 새로운 기업 이미지(CI)가 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 본상을 받았다.

13일 플레디스에 따르면 이번 CI는 브랜딩 부문 수상작으로 선정됐다. 1954년 시작한 iF 디자인 어워드는 레드닷 디자인 어워드, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 올해는 68개국에서 1만건이 넘는 작품이 출품됐다.

플레디스는 "CI에 '퍼포먼스가 곧 박동이 된다'는 구호를 시각적으로 담았으며 역동적인 곡선 'Ple'와 직선 'dis'를 조합해 리듬감과 생동감을 표현했다"며 "다양한 개성을 가진 아티스트를 육성해 조화로운 결과를 만들겠다는 기업 의지를 표현했다"고 설명했다.

이 CI는 앞서 '2026 독일 디자인 어워드'와 '교토 글로벌 디자인 어워드 2025'에서도 상을 받았다.

2007년 설립한 플레디스에는 프로듀서 범주를 비롯해 황민현, 세븐틴, 투어스(TWS) 등이 속해 있다.

이이슬 기자



