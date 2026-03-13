안성시, 금석천2 생태하천복원사업 완료

9일 전면 개방…옥산교~안성천 1.56㎞ 복원 완료

경기 안성시는 단절됐던 금석천 옥산교에서 안성천 합류지점까지 약1.56㎞구간을 '금석천2 생태하천복원사업'을 통해 복원정비해 지난 9일부터 시민의 품으로 다시 돌려줬다고 13일 밝혔다.

금석천 생태하천 복원사업 준공. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

2013년 7월 '금석천1 생태하천복원사업' 완료 이후 약 13년 만에 '금석천2 생태하천복원사업'이 2026년 2월 준공되면서 '당왕지구 수변공원'에서 '안성천 합류지점'까지 이어지는 총 4.25㎞의 연속된 수변 생태길이 완성되었다. 시민들은 이제 금석천을 따라 걸으며 자연과 휴식이 공존하는 생태하천의 가치를 가까이에서 누릴 수 있게 되었다.

금석천2 생태하천복원사업은 총연장 1.56㎞ 구간을 대상으로 추진되었으며, 식생롤, 경화토 포장, 자연석 등 친환경 공법을 적용한 생태하천복원사업을 추진하여 하천의 자연형 생태계를 복원하고, 축구장 절반이 조금 넘는 규모인 4150㎡의 생태습지를 조성하였다.

AD

아울러 수풀과 낙서, 쓰레기로 방치되어 있던 옥산교 하부 공간을 정비하고 생태하천의 의미를 체감할 수 있는 조형물과 경관조명을 설치하여 시민들이 잠시 머물며 휴식할 수 있는 생태 친화적 공간으로 새롭게 조성하였다.

금석천 생태하천 복원사업 준공. 안성시 제공 원본보기 아이콘

안성시 관계자는 "금석천2 생태하천복원사업은 사람과 자연이 공존하는 생태계를 복원함과 동시에 친환경 휴식공간을 제공하는 것은 물론, 인근 지역 상권에도 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 말했다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>